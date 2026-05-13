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看見幸福台灣／基隆市長謝國樑 傾聽民意精進施政

經濟日報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照
基隆市長謝國樑。聯合報系資料照

「幸福城市的核心在於以人為本，我的幸福政策不是口號，而是能讓市民實際感受到的變化，打造基隆為有愛城市。」基隆市長謝國樑說，市府今年持續推動多項重要政策讓大家有感，也在多項評分中獲得好成績，包括騎樓整平、行人有序、全齡照護等，市府團隊認真傾聽民意、精進施政。

孩子是城市的未來，謝國樑「一區一室內兒童樂園」政策目標前年即已達成，讓全市七個行政區皆擁有免費且可遮風避雨的室內兒童遊樂空間，樂園進場人次自2023年起算至今年3月底，全區總來園數達到逾61萬人次。

「讓市府成為孩子與家人的靠山」，謝國樑表示，兒少政策除了室內兒童樂園，還有增加日托夜托臨托的服務。 社會福利政策除了「親子照顧」還有「長輩照護」這兩個衛生局的平台，社會處也創立line官方帳號可諮詢。

謝國樑打造基隆成為高齡友善健康城市，他說，積極推動高齡友善政策，透過設置「長期照顧服務管理所」與推動長輩照護平台，不僅能向專業醫護人員諮詢不適症狀，家屬也能即時獲得相關衛教資訊。

謝國樑表示，上任三年多來，交通安全方面，不但讓基隆人行走體驗幸福感提升，也讓觀光客感受到基隆進步。市府分析行人事故除車輛未禮讓外，行人未依標誌標線通行亦為關鍵因素，因而自2024年11月推動「行人有序專案」，結合宣導、執法與工程改善三管齊下已有明顯改善。去年行人交通事故計202件，較前年360件減少158件，降幅達43.8%；行人A1事故發生率去年是全島最低。

重大建設方面，謝國樑指出，基隆捷運先期工程已正式啟動進入動工，二階今年也會定案，未來將串聯北北基生活圈，帶動城市轉型與產業升級。市府並規畫於SB18站周邊推動「基隆智慧科技園區」，整合辦公、商業及生活機能，打造宜居與產業並進的城市新核心。

此外，謝國樑說，八斗子遊艇碼頭將朝國際級遊艇港發展，未來將結合遊艇服務、海洋教育與休閒娛樂，預計五年內完成主題飯店、商場、海洋學院及遊艇俱樂部等設施，帶動海洋產業發展並創造就業機會。

謝國樑 行人 基隆

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