看見幸福台灣／基隆…城市有愛 兒少友善

基隆市這座海洋城市，今年迎接建城400年，不只是台灣面向世界的門戶，也是航運、貿易的樞紐，在市長謝國樑主政下，積極推動育兒友善政策，要打造有愛城市。

基隆市政府積極落實各項育兒友善政策。市長謝國樑表示，基隆市目前已落實「區區有日間定點臨托」服務，並透過隨出生登記贈送的「育兒寶貝袋2.0」與「神隊友召喚卡」，提供新手家庭最實質的資源與喘息服務，展現市府陪伴家長共同照顧下一代的決心。

謝國樑指出，他自己身為家長，深知育兒路上的辛苦與挑戰。有時候家長需要處理緊急庶務，或是單純需要短暫喘息，目前基隆已達成「區區都有日間定點臨托」的目標，由專業的托育人員幫忙照顧小孩。

今年起更透過「神隊友召喚卡」提供四小時日間臨托服務折抵，就是要讓基隆的爸爸媽媽知道，在育兒的路上，「市府就是你們的神隊友！」

謝國樑也調整基隆市政府組織，成立兒童及少年事務處，工作重點是整合0到18歲兒童及青少年所需軟硬體服務設施，並彙集更多資源，提供更多元的服務，將基隆打造成「兒少友善城市」。

謝國樑表示，基隆要成為最有愛的城市，必須從守護下一代開始。由於托育人員是陪伴孩子成長的第一線夥伴，市府補助托育人員各項福利，最終目的是為了確保孩子能獲得更專業、更穩定照顧。透過薪資加碼與健檢補助的「雙重守護」，要讓優秀托育人才願意留在基隆深耕，讓家長放心、孩子開心。

另外基隆市政府也積極推動安全友善城市，謝國樑指出，市府持續努力將各項環境打造得更好，目前基隆市交通安全表現已在全台名列前茅；他承諾，未來基隆在交通安全與各項市政方面會繼續進步，努力提供市民一個更安全、優質的城市環境。

根據經濟日報「2025年縣市幸福指數大調查」結果，基隆市幸福指數為34.21，排名全台第19名。在政府統計中，基隆市排名第15名，民調指數上則排名全台第20名。