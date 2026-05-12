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影／跳水台噴飛學生受傷仍奪金牌 謝國樑致歉、民代籲檢討驗收

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市建德國中學生林建榮跳水時，因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。圖／議員張之豪提供
基隆市建德國中學生林建榮跳水時，因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。圖／議員張之豪提供

基隆市建德國中學生林建榮上月28日中小學聯合運動會，在市立游泳池第四水道男子組200公尺自由式比賽，跳水時因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳部破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。市長謝國樑今天在議會時表達歉意，要求盡快修復並釐清責任問題。

基隆市立游泳池日前中小學聯合運動會游泳比賽，進行到男子組200公尺自由式時，第四水道跳台在選手跳水時脫落，導致選手受傷。市府將委請專家調查釐清跳水台脫落原因。當時跳水的是建德國中學生林建榮，當時他的腳破皮流血，仍奮勇向前游，還是拿到第一名，林父說，「應加強安全維護」。

市議員張之豪今天在定期會針對跳水台問題說，市政府讓這些參賽的孩子的身體當做是驗收的工具，孩子的生命直接被曝露在這些只有部分驗收，還沒有完全驗收的跳水台上，發生這起跳水台傷人事件，幸好沒有受傷的很嚴重，十分幸運，也是福氣。

張之豪表示，但從這件事凸顯這不是市府對工程驗收應該有的態度，如果驗收時間來不及應該延賽，怎麼會為了趕比賽時間，只有部分驗收就開始使用跳水台，市長及市府應好好說明。

謝國樑表示，議員所提的事情市府都聽見了，感謝議員的關心，中間的責任問題一定要調查釐清；針對跳水台這件事情，他覺得很抱歉，但一定要趕快修好，時間不能拖太久。

教育處日前說明，市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗，釐清是人為安裝因素或設計施工問題，先暫停使用維護選手安全。

基隆市建德國中學生林建榮跳水時，因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。圖／議員張之豪提供
基隆市建德國中學生林建榮跳水時，因為跳水台脫落往後噴飛，林的腳破皮流血受傷，但仍勇奪金牌。圖／議員張之豪提供

跳水台脫落噴飛學生受輕傷，但仍奪金牌，謝國樑今天道歉了。記者游明煌／攝影
跳水台脫落噴飛學生受輕傷，但仍奪金牌，謝國樑今天道歉了。記者游明煌／攝影

謝國樑 跳水 基隆

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