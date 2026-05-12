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謝國樑施政報告列打造「有愛城市」等11項 電動機車比率全台之冠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑施政報告列打造「有愛城市」等11項，電動車比率全台之冠。記者游明煌／攝影
謝國樑施政報告列打造「有愛城市」等11項，電動車比率全台之冠。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天在議會施政報告列舉打造「有愛城市」 、優化交通建設及提升教育品質等十一大施政項目，另在城市再生方面，市府推動東岸商場、亞果遊艇商場及威海營區舊址開發案，新市政大樓公辦都更案已進入說明會階段；在推動淨零碳排基隆表現亮眼，全市電動機車總數達2萬6551輛，占比13%居全台之冠 。

謝國先說明為減輕家長負擔，市府推動多項育兒政策。截至今年4月，「基隆好孕乘三計畫」已補助2747位孕婦 ；生育獎勵金加碼至3萬元，受益家庭達802戶 。市府成功達成「一區一托嬰中心」里程碑，公托收托量能預計從114年的162人翻倍成長至今年的288人 。

針對多雨氣候，市府建置「一區一特色室內兒童樂園」，7處樂園服務人次已突破62萬，滿意度接近100% ；百福公園也正規畫增設戶外水上樂園。

謝國樑接著說，針對市民健康，市府打造全齡數位照護網，「親子」與「長輩」兩大照護平台線上諮詢已逾1.5萬人次；長照方面，居家及社區式機構已布建46家，達成87%的國中學區日照覆蓋率；針對弱勢家庭，市府自去年5月起提供低收及中低收入戶嬰幼兒免費接種輪狀病毒與腸病毒疫苗 ；為提升早療量能，全台首座「基隆市語言治療中心」 。

在推動淨零碳排上，謝國樑表示，基隆表現亮眼，至今年4月10日，全市電動機車總數達2萬6551輛，占比13%居全台之冠 。市府亦強化乾淨家園政策，調升亂丟垃圾罰鍰至4800元，舉報平台已受理逾4萬1千件違規案件 。

教育方面，謝國樑說，市府宣布自115學年度起，公立國中小營養午餐全面免費 。針對校園環境，已投入5000萬元聘用特教助理員，並持續推動校舍美學改造與智慧AI教育 。

在城市再生方面，市府推動東岸商場、亞果遊艇商場及威海營區舊址開發案，並成立社區都更工作站。新市政大樓公辦都更案也已進入說明會階段，期盼透過公共空間活化，再現城市風華 。

謝國樑表示，基隆正處於轉型的關鍵期，未來將透過各項跨局處的合作，讓基隆成為充滿溫暖、活力與永續發展的現代港都。

謝國樑 電動機車 基隆

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