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花蓮慈濟醫院周邊人行道遭機車占滿 警方加強取締、違規恐拖吊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，交通警察隊及花蓮分局將加強巡查、勸導與取締。圖／花蓮縣警局提供
花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，交通警察隊及花蓮分局將加強巡查、勸導與取締。圖／花蓮縣警局提供

花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，花蓮縣警察局近期接獲不少民眾陳情，已責由交通警察隊及花蓮分局加強巡查、勸導與取締，必要時也將配合拖吊作業，維護無障礙通行空間。

警方表示，近日已針對花蓮市中央路三段靜思堂前人行道，加強違規停車告發，後續也將鎖定慈濟醫院周邊、門診尖峰時段及民眾反映熱點，提高巡邏與執法頻率，遏止違停亂象。

警方指出，人行道屬於行人優先使用空間，違規停放機車不僅妨礙通行，也迫使輪椅使用者、推嬰兒車民眾及視障者必須繞道而行，增加發生交通事故的風險。依道路交通管理處罰條例規定，機車及微型電動二輪車不得違規停放於人行道，警方可依法開單舉發。

花蓮縣警察局呼籲，民眾前往慈濟醫院就醫、探病或辦事時，應將車輛停放於合法停車格或停車場，勿因一時方便占用人行空間，警方未來也將持續透過勸導、宣導與執法並行方式，改善周邊交通秩序，保障行人安全與通行權益。

花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，交通警察隊及花蓮分局將加強巡查、勸導與取締。圖／花蓮縣警局提供
花蓮慈濟醫院周邊人行道長期遭機車違規占用，影響輪椅族、高齡長者及行人通行安全，交通警察隊及花蓮分局將加強巡查、勸導與取締。圖／花蓮縣警局提供

慈濟 人行道 行人

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