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宜蘭海拔最高廟宇「太平山迎媽祖」 2千公尺宗教活動傳承逾50年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
將近海拔2000公尺的「太平山迎媽祖」活動，民眾體驗結合森林生態與宗教文化的特色小旅行。圖／林業保育署宜蘭分署提供
將近海拔2000公尺的「太平山迎媽祖」活動，民眾體驗結合森林生態與宗教文化的特色小旅行。圖／林業保育署宜蘭分署提供

太平山鎮安宮海拔1950公尺，是宜蘭縣海拔最高的廟宇，原為日治時期神社，後來成為當地重要信仰中心，該廟宇在5年前被指定登錄為歷史建築，透過每年舉辦「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。

林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，鎮安宮是建於1936年日本神社，太平山迎媽祖活動起源於1950年代，當時林業工作者為祈求林場作業及生活平安順遂，在媽祖聖誕的前後，迎請媽祖上山巡境祈福，流傳至今已成為太平山重要的文化傳統。

宜蘭分署表示，「2026太平山迎媽祖」於5月4日至5月6日舉行，由羅東林場竹林車站集合出發，沿途迎駕神尊並繞境祈福，行經土場、鳩之澤、中間服務站、翠峰山屋、太平山莊及蹦蹦車站等地，最後駐駕太平山鎮安宮。

此次活動除了延續超過50年的迎媽祖傳統外，也開放民眾參與，吸引許多遊客走入太平山，讓遊客近距離感受森林中的迎媽祖文化氛圍，體驗結合森林生態與宗教文化的特色小旅行。不少參與民眾表示，在這麼高海拔的山林環境中參與宗教活動，身心靈都獲得滿足，很特別難得的體驗。

「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。圖／林業保育署宜蘭分署提供
「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。圖／林業保育署宜蘭分署提供

「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，駐駕在海拔1950公尺的鎮安宮。圖／林業保育署宜蘭分署提供
「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，駐駕在海拔1950公尺的鎮安宮。圖／林業保育署宜蘭分署提供

太平山鎮安宮海拔1950公尺，是宜蘭縣海拔最高的廟宇，每年「太平山迎媽祖」時神尊駐駕。圖／林業保育署宜蘭分署提供
太平山鎮安宮海拔1950公尺，是宜蘭縣海拔最高的廟宇，每年「太平山迎媽祖」時神尊駐駕。圖／林業保育署宜蘭分署提供

民眾在媽祖等神尊底下，誠心祈求平安。圖／林業保育署宜蘭分署提供
民眾在媽祖等神尊底下，誠心祈求平安。圖／林業保育署宜蘭分署提供

「太平山迎媽祖」神尊搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。圖／林業保育署宜蘭分署提供
「太平山迎媽祖」神尊搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。圖／林業保育署宜蘭分署提供

宜蘭 太平山 媽祖

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