聽新聞
0:00 / 0:00
宜蘭海拔最高廟宇「太平山迎媽祖」 2千公尺宗教活動傳承逾50年
太平山鎮安宮海拔1950公尺，是宜蘭縣海拔最高的廟宇，原為日治時期神社，後來成為當地重要信仰中心，該廟宇在5年前被指定登錄為歷史建築，透過每年舉辦「太平山迎媽祖」神尊從山下到山上，搭乘蹦蹦車遊山林，成為流傳50餘年的宗教特色活動。
林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，鎮安宮是建於1936年日本神社，太平山迎媽祖活動起源於1950年代，當時林業工作者為祈求林場作業及生活平安順遂，在媽祖聖誕的前後，迎請媽祖上山巡境祈福，流傳至今已成為太平山重要的文化傳統。
宜蘭分署表示，「2026太平山迎媽祖」於5月4日至5月6日舉行，由羅東林場竹林車站集合出發，沿途迎駕神尊並繞境祈福，行經土場、鳩之澤、中間服務站、翠峰山屋、太平山莊及蹦蹦車站等地，最後駐駕太平山鎮安宮。
此次活動除了延續超過50年的迎媽祖傳統外，也開放民眾參與，吸引許多遊客走入太平山，讓遊客近距離感受森林中的迎媽祖文化氛圍，體驗結合森林生態與宗教文化的特色小旅行。不少參與民眾表示，在這麼高海拔的山林環境中參與宗教活動，身心靈都獲得滿足，很特別難得的體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。