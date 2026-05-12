影／採購鴨子船遭控圖利 謝國樑掛保證：絕無圖利、過去指控操守從沒成立

基隆市政府為推展觀光亮點採購逾億元水陸兩棲觀光巴士「鴨子船」，民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發市長謝國樑圖利，謝國樑今天施政報告前先說明，謝國樑向市民掛保證，採購案絕對沒有圖利的問題，並指從他上任後所有有關對市府指控操守問題的，從來沒有一件成立。

民進黨議員鄭文婷今天到基隆地檢署告發，指金額逾億元的採購案，程序完全顛倒，預算執行延宕，拆分成兩段發包，規避巨額採購流程，告發市長謝國樑圖利廠商。

市府產發處長蔡馥嚀對此指控回應表示，所有採購程序都是公開招標、評審，沒有任何圖利的狀況，會依法配合相關司法調查，議會的監督可以理解，但沒有議員所指圖利，一切過程都公開、透明，廠商也符合相關資格。

今天議會上午召開定期會，議員變更議程提臨時動議要市長說明鴨子船採購，引發國民黨議員反對，不同意占用施政報告時間，因爭論不休，甚至引發國民黨議員呂美玲和鄭文婷互嗆，最後議長童子瑋裁示折衷方案，請市長先施政報告，但先解釋一下鴨子船釋疑。

謝國樑表示，今天定期會開會，他率市府團隊施政報告，以精益求精的態度全力推動各項市政建設，因為議員關切鴨子船採購案先特別說明。

謝國樑說，有關水陸兩用觀光巴士的問題，他跟大家掛保證，採購案絕對沒有圖利的問題，請市民朋友放心，過去以來，從他上任這一屆開始，所有有關對市府的指控，從來沒有一件相關操守問題是成立的，市府會秉持這樣的精神，繼續努力為市民打拚推動市政。

謝國樑表示，產發處長蔡馥嚀剛剛已向媒體和市民大家說明採購過程，歷經六次流標，種種採購過程都已經說明清楚，盼各位議員未來在質詢時，可以針對蔡處長和他就教相關問題，感謝大家對這項議題的關心，希望一起努力盡快．盡早讓水陸兩用巴盡快在基隆落實。