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台東補助專案上路 雲品旗下旅館住5晚僅2000元、還送早餐

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館設置雅房房型，在此空間可以辦理入住，設有公共浴室、迎賓景觀火爐、共用冰箱等設備。雲品/提供
寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館設置雅房房型，在此空間可以辦理入住，設有公共浴室、迎賓景觀火爐、共用冰箱等設備。雲品/提供

為帶動觀光人潮並鼓勵深度旅遊，台東縣政府自5月1日起推出的「台東一遊未盡」住宿獎勵方案，上路首日即傳出捷報，累計逾1,000組自由行及團體旅客完成申辦，補助政策成功點燃旅客「住好住滿」意願。雲品國際旗下文創青旅「寶桑町屋（Machiya Posong）」亦響應這波長住熱潮，連住五晚優惠價4500元，結合補助專案後降至僅需2,000元起的超值價格，平均每晚僅400元，平日入住更加贈早餐，瞄準深度旅遊客群。

響應補助政策，雲品國際旗下「寶桑町屋」同步祭出長住優惠，平日連住五晚加贈每日早餐，青旅單人房入住五晚自4,500元起，扣除政府獎勵金後僅需實付2,000元起，相當於平均每晚400元，將大幅增加長住客群的下訂動機，更延長了旅客在台東旅遊的停留日數。

「寶桑町屋」由古老日式宿舍改建而成，以日式侘寂美學與現代木質建材交織出溫暖靜心的氛圍，館內青年旅館配置9間單人房與1間雙人房，提供極具獨立性的休憩環境。館內公共區域則設置景觀火爐、日式茶席，旅人能在此悠閒品味台東在地特產紅烏龍茶與傳統封仔餅，沉浸式感受台東慢活節奏。

根據縣府「台東一遊未盡」獎勵內容，自由行旅客不分平假日，凡連續入住台東合法旅宿5晚，即可享每人一次現折新台幣2,500元的住宿獎勵金。優惠誘因強勁，市場反應遠超預期，不少原定停留2至3晚的旅客紛紛改為「住滿一週」，將省下的旅費轉投入在地深度體驗。

據台東縣府觀光發展處分析，開放申請補助的首日即湧現大量申辦潮，顯示民眾對深度旅遊的強烈需求。5月起台東各項觀光活動接力登場，包含東浪嘉年華、最美星空系列活動、台灣國際熱氣球嘉年華以及全新登場的「2026台東博覽會」，豐富的活動串聯山海特色，有效提升了整體觀光吸引力。

寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館房型為獨立單人房，是少見擁有獨立的雅房空間的青旅房型。雲品/提供
寶桑町屋（Machiya Posong）文創青年旅館房型為獨立單人房，是少見擁有獨立的雅房空間的青旅房型。雲品/提供

雲品 台東 自由行

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