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花東鐵路通車百年 富里站肩負農產與慢活文化窗口

中央社／ 花蓮12日電

花東鐵路通車百年，隨時代演進，經整修過的車站將地方重要元素融入站體設計，如富里站以大地穀倉為靈感設計並獲獎；富里鄉長江東成盼車站不只是旅人的中繼站，更是推廣農產與慢活文化的窗口。

花東鐵路通車百年，沿線各站分別具特色，客家委員會舉辦「花東鐵路通車百年—鐵定有客特展」，將於16日在花蓮玉里鎮鎮民廣場舉行開展儀式。

花蓮最南端的富里鄉，火車站是居民出行的重要運輸節點，自1926年開通至今，百年來，月台上的鳴笛聲送往迎來無數異鄉學子與歸鄉遊子，鐵軌與土地交織出的律動，早已成為富里居民心中最深沉的集體記憶。

前任站長陳志賢重回月台，回憶起這段跨越時空的鐵道變遷，內心感觸良多。他表示，富里站從日治時期充滿檜木香氣的木造站房，到蒸汽火車緩緩吐出的煤煙，承載了老一輩的辛勞與夢想；民國時期進入藍皮火車的黃金年代，月台上塞滿了待運的富里米。

如今車站褪下老舊外殼，以「大地穀倉」為靈感重新詮釋，融入在地稻米地景，承載車站從農業拓墾到觀光轉型的變遷。

富里車站更在2017年奪下香港建築師學會「兩岸四地建築設計大獎」運輸組銀獎（金獎從缺，實為最高榮譽）。

江東成表示，富里火車站這座百歲「大地穀倉」，不僅是交通門戶，更是富里邁向國際的亮點。站內的地下廊道，現已化身為展現「富里之美」的藝文長廊，牆面上錯落陳列攝影佳作，將富里的金針花海、翠綠稻浪與在地人文風情濃縮其中。

江東成邀請民眾在花東鐵路通車百年之際，來到富里一遊，感受這座揉合歷史滄桑與現代美學的鐵道地標，共同見證下一個百年的繁榮啟航。

花蓮 富里 火車站

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