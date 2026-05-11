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「在基隆長大的孩子」漫畫系列受歡迎 童子瑋競選海報也推漫畫版

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋「在基隆長大的孩子」系列漫畫，挑一張圖做成競選海報，開放民眾到服務處索取。圖／取自童子瑋臉書
基隆市議長童子瑋「在基隆長大的孩子」系列漫畫，挑一張圖做成競選海報，開放民眾到服務處索取。圖／取自童子瑋臉書

參選基隆市長參選人、基隆市議長童子瑋今天表示，他推出的「在基隆長大的孩子」系列漫畫獲不錯回響，因此就從一系列圖文裡挑一張做成海報，歡迎民眾到他的服務處索取。

童子瑋說，想用比較輕鬆的方式和大家介紹自己，所以前陣子推出「在基隆長大的孩子」系列漫畫，從中分享一個在基隆長大的孩子，眼中看到的家鄉。

童表示，這個企劃推出後，在 Threads（社群平台）收到很多朋友的回應，到目前為止已經累積超過萬人按「愛心」了。很多基隆鄉親留言，看到漫畫裡的崁仔頂、老街和廟口，想起自己以前在基隆長大的回憶。

「看到大家喜歡這個企劃，真的讓我超級開心」，童子瑋指出，一開始想做這件事，除了希望讓更多人認識他，也是想讓年輕一點的朋友，重新認識以前的基隆，看看這座城市一路走來的樣子，還有未來可以走到哪裡。

童子瑋說，這段時間以來陸續收到一些私訊，表達想一起加入改變基隆的行列，這是他沒有預料到的，內心非常感謝。所以他決定從這一系列圖文，挑一張做成海報，提供給大家自由索取。

海報發放地點在童子瑋服務處（仁愛區孝一路23巷3弄3號），索取時間是周一至周五的上午9時至12時，下午1時30分至5時30分。童子瑋說，只要心中對基隆改變有所期待，無論是想貼在住家、店面，還是工作場所，都歡迎來拿。

童子瑋近期陸續提出長輩、育兒和青年就業等政見，他說，接下來會繼續提出更多的具體規畫，來回應大家的期待，他會用熱情與執行力，讓大家重新相信基隆。

基隆 童子瑋

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