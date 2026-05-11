使用不到2個月 游泳池新增跳水板脫落害選手受傷…10個工作天完成修繕

基隆市115年中小學聯合運動會游泳比賽，1名國中男學生因跳水台的跳水板鬆脫，導致擦傷，事發後暫停使用。教育處今天表示，已委託廠商修繕，預估10個工作天內完成，維護選手安全。

基隆市立體育場去年底發包整修市立游泳池，今年3月1日重新開放民眾使用。修繕工程著重場館結構補強與使用安全性，以及觀眾席磁磚修補、提升泳池側面照明亮度，並且在泳池新增跳水台，以符合未來舉辦中小運選拔等賽事標準，讓場館機能更加完善。

基隆市議員張之豪日前指出，4月28日舉行的中小學聯合運動會游泳比賽，男子組200公尺自由式第4水道的選手，在跳水時因跳台板脫落受傷。此事涉及游泳安全，要求市府釐清責任。

教育處當時回應，事發隔天即邀設計單位及承包商現勘，也委請實驗室針對游泳池螺桿、螺帽做拉拔試驗。不排除連續多人頻繁跳水，或體重過重者使用，造成金屬疲勞，或歷次跳水者蹬台或角度因素，導致側向受力過大等因素造成，將委請專家釐清跳水板脫落原因。原因釐清前，暫停使用跳水台。

教育處今晚表示，體育場已請承包廠商在10個工作天內，完成跳水台改善作業，提供更完善的比賽設施，維護選手安全。