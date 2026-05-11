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宜蘭冬山車站橋下親子遊憩「草皮變躺椅」 團客穿鞋睡整排引爆怒火

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
冬山鄉熱門親子景點「高架橋下遊憩區」成了「午睡天堂」，多名長者無視脫鞋規定，直接穿鞋子躺在人工草皮斜坡，呼呼大睡，挨批「沒水準、不衛生」，鄉公所強調，必須脫鞋。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書
冬山鄉熱門親子景點「高架橋下遊憩區」成了「午睡天堂」，多名長者無視脫鞋規定，直接穿鞋子躺在人工草皮斜坡，呼呼大睡，挨批「沒水準、不衛生」，鄉公所強調，必須脫鞋。圖／翻攝自宜蘭知識+臉書

宜蘭熱門親子景點「冬山火車站高架橋下遊憩區」，今天被目擊有多名長者無視現場脫鞋規定，直接穿著鞋子躺在人工草皮斜坡，呼呼大睡，把孩子們的滑梯樂園當成「午睡天堂」。畫面流出後引發網友批評「沒水準、不衛生」；但也有人覺得「睡沒關係，但是要脫鞋」。

冬山火車站高架橋下設有大面積人工草皮、石頭溜滑梯及體健設施，且具遮雨功能，不論晴雨皆是家長帶孩子放電的首選。今天被目擊家長拍下驚人一幕，多位長輩不僅占據溜滑梯旁的草皮斜坡，更未依規定脫掉鞋子，直接穿鞋躺平，舒適吹著涼風小憩。

目擊者貼文大酸：「孩子們的樂園，變成了阿公阿嬤休息的天堂」。照片曝光後，網路反映兩極，但多數網友對「穿鞋」行為感到憤怒，紛紛留言批評：「這跟老不老無關，是衛生與公德心的問題」、「小小孩會在草皮爬，穿鞋踩踏真的很髒」、「完全不尊重場地規定」；也有緩頰者認為，長輩健走休息無大礙，但強調「睡沒關係，一定要脫鞋」。

對此，冬山鄉公所緊急出面回應，經查該批民眾為外縣市團客，由遊覽車載往該地旅遊，部分民眾選擇留在高架橋下休息，停留時間不長便離去。該場域雖無年齡限制，但現場設有明確公告，進入草皮及使用設施前必須脫鞋且禁止飲食。

冬山鄉公所表示，後續將要求場域工作人員加強勸導，呼籲遊客發揮公德心，共同維護遊憩空間的品質與衛生，切勿因一時方便，犧牲了孩童安全、乾淨的遊戲環境。

宜蘭 火車站 親子

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