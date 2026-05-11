八斗子魚市場工程動土 從源頭維持鮮度、漁民整補更舒適

基隆市八斗子魚市場新建工程今天動土，副市長方定安說，期盼新魚市場提供更安全、衛生、便利的魚貨交易效率與漁產品品質。漁業署副署長繆自昌表示，魚市場完工後可避免漁貨曝曬，有助從源頭維持鮮度。

基隆市去年漁產量近5萬公噸，產值24億2500多萬元，八斗子漁港占全市漁產量約8成。八斗子魚市場兼整補場先前拆除後，港區就缺乏兼具魚貨交易、卸魚及整補作業功能的完善場域，造成漁民作業與交易不便。

基市府與農業部漁業署共同投入1億6700多萬元，發包興建新魚市場，2022年啟動規畫設計，廣納基隆區漁會、漁民及專業單位意見後調整設計，力求符合漁港實際作業需求，預計2027年底前完工。

方定安、繆自昌和基隆區漁會理事長簡建輝等人，今天出席八斗子魚市場新建工程動土典禮，見證八斗子漁港魚貨交易、卸魚整補及漁業服務環境改善的新里程碑。

方定安表示，八斗子魚市場新建工程不只是硬體建設，更是改善漁民作業條件、提升水產品衛生安全及推動基隆漁業升級的重要基礎。感謝農業部漁業署長期支持基隆漁業建設，改善各漁港公共設施及作業環境，並補助區漁會設置汙廢水處理設施、冷凍庫等漁產運銷設備，提升產品衛生安全與市場服務品質。

繆自昌說，八斗子漁港是北部最大漁業基地，以鯖鰺、小卷及胭脂蝦聞名，魚市場完工後將提供遮陽、舒適的作業環境，避免漁貨曝晒、維持鮮度，從源頭提升品質。簡建輝感謝市府與漁業署支持，期待工程順利完工，帶動基隆漁業發展。

基市府產業發展處長蔡馥嚀表示，八斗子不只是漁業重鎮，也是基隆海洋觀光的重要節點。未來市府將串聯和平島、遊艇港、八斗子漁港及潮境公園等海岸資源，讓漁業生產、魚貨交易、食魚體驗、海洋教育與觀光休閒形成完整海洋廊帶，帶動地方產業、觀光發展及城市永續。

基市府也向漁業署爭取補助，在八斗子漁港增建突堤碼頭，未來完成後可提升港內靜穩度、增加船舶停泊空間，進一步改善漁港停泊與作業條件。

基隆市副市長方定安和漁業署副署長繆自昌、基隆區漁會理事長簡建輝等人，今天出席八斗子魚市場新建工程動土典禮。圖為完工示意圖。圖／基市府提供

基隆市副市長方定安和漁業署副署長繆自昌、基隆區漁會理事長簡建輝等人，今天出席八斗子魚市場新建工程動土典禮。圖／基市府提供

基隆市副市長方定安和漁業署副署長繆自昌、基隆區漁會理事長簡建輝等人，今天出席八斗子魚市場新建工程動土典禮。圖為完工示意圖。圖／基市府提供