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東海岸風土釀進酒裡 豐濱牛琴酒奪世界琴酒大獎台灣冠軍

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉公所攜手台灣地酒職人，打造具有東海岸風味特色的「醲琴酒—豐濱牛」，今年於世界琴酒大獎中獲得「台灣最佳複合琴酒」殊榮。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所攜手台灣地酒職人，打造具有東海岸風味特色的「醲琴酒—豐濱牛」，今年於世界琴酒大獎中獲得「台灣最佳複合琴酒」殊榮。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮豐濱鄉公所攜手台灣地酒職人，運用浴缸琴酒工法，以二次蒸餾米酒結合杜松子、馬告及在地水牛肉乾入酒，打造具有東海岸風味特色的「醲琴酒—豐濱牛」，今年於世界琴酒大獎（World Gin Awards）中獲得「台灣最佳複合琴酒」殊榮。

豐濱鄉公所近年積極推動地方產業轉型與文化品牌化，2019年起在原住民族委員會、花蓮縣政府及專業團隊支持下，結合工業技術研究院輔導，攜手地方業者盤點農漁畜產特色，建立「豐濱製造」品牌及6大認證標章制度，希望透過系統化管理與產品開發，提升地方產業能見度。

鄉公所指出，獲獎酒款「醲琴酒—豐濱牛」，源自推動地方品牌時的創新構想，團隊發現高溫炙燒後的牛肉香氣層次鮮明，因此以豐濱自然放牧水牛為主題，與花蓮青年創立的「醲蒸餾所」合作，選用豐濱牛肉乾作為主要風味元素，並以二次蒸餾米酒為基酒，搭配杜松子、馬告等辛香料浸泡萃取，調製出具地方特色的琴酒。

鄉公所表示，世界琴酒大獎是國際間具指標性的琴酒賽事之一，參賽酒款來自全球各地，其中「複合琴酒」類別特別著重風味創新、香氣平衡及整體特色表現。「醲琴酒—豐濱牛」因入口滑順、帶有淡雅馬告香氣，同時呈現東海岸山海風土層次，獲得評審青睞，勇奪今年台灣區最佳獎項。

豐濱鄉長邱福順表示，豐濱長年發展具代表性的水牛產業，採自然放牧與友善飼養方式，兼顧環境永續與地方產業發展，此次豐濱牛琴酒獲得國際肯定，不僅象徵產品品質受到認可，也展現地方農業結合創新工藝與文化特色的成果。

他說，未來鄉公所將持續以「豐濱製造」為核心，串連農業、觀光、餐飲及文化內容，透過品牌行銷、產品研發及市場拓展，進一步提升地方產業價值與東海岸品牌辨識度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮豐濱鄉公所攜手台灣地酒職人，打造具有東海岸風味特色的「醲琴酒—豐濱牛」，今年於世界琴酒大獎中獲得「台灣最佳複合琴酒」殊榮。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所攜手台灣地酒職人，打造具有東海岸風味特色的「醲琴酒—豐濱牛」，今年於世界琴酒大獎中獲得「台灣最佳複合琴酒」殊榮。圖／豐濱鄉公所提供

花蓮

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