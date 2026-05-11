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謝國樑今銷假上班談捷運工程 議會明開定期會 童子瑋：議員會充分質詢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天銷假上班，表示希望盡早回到議會做施政總報告。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天銷假上班，表示希望盡早回到議會做施政總報告。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天召開程序會議，上周因市長謝國樑住院延期的定期會，將在明天開議。謝今天表示，將向議會說明基隆捷運第2階段方案，議長童子瑋說，各黨派議員會在市長施政總報告、交通處業務報告議程質詢，讓市府充分說明。

基隆市議會原訂6日開定期會，因謝國樑5日住院治療並向議會告假，市議會5日召開臨時程序會後，決議定期會延期。謝在今天銷假上班，市議會今天再次召開程序會，決定明天召開定期會。

童子瑋表示，市議會日前考慮到市長謝國樑的身體狀況，不分黨派議員討論後決議定期會延後召開。謝今天銷假上班，議會也臨時召開跨黨派程序會，決定明天召開定期會，會期至6月10日。

謝國樑今天也對基捷第2階段表達看法，並將向議員3個黨團說明，麥金路方案是相對最好的方案，也是財務對相對可行，能夠通過國發會自償性審查的方案。

童子瑋表示，定期會第1天、第2天的議程是市長施政總報告，市長報告完施政方向後，後續議程是交通處業務報告，各黨派議員一定會在市長施政總報告，或者交通處業務報告時間充分質詢，讓市長或相關單位說明現在市府的想法及計畫。

基隆市議長童子瑋今天說，議會今天召開程序會，決議定期會明天開會，前兩天的議程是市長施政總報告。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市議長童子瑋今天說，議會今天召開程序會，決議定期會明天開會，前兩天的議程是市長施政總報告。記者邱瑞杰／翻攝

謝國樑 童子瑋 基隆捷運

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