謝國樑今銷假上班談捷運工程 議會明開定期會 童子瑋：議員會充分質詢

基隆市議會今天召開程序會議，上周因市長謝國樑住院延期的定期會，將在明天開議。謝今天表示，將向議會說明基隆捷運第2階段方案，議長童子瑋說，各黨派議員會在市長施政總報告、交通處業務報告議程質詢，讓市府充分說明。

基隆市議會原訂6日開定期會，因謝國樑5日住院治療並向議會告假，市議會5日召開臨時程序會後，決議定期會延期。謝在今天銷假上班，市議會今天再次召開程序會，決定明天召開定期會。

童子瑋表示，市議會日前考慮到市長謝國樑的身體狀況，不分黨派議員討論後決議定期會延後召開。謝今天銷假上班，議會也臨時召開跨黨派程序會，決定明天召開定期會，會期至6月10日。

謝國樑今天也對基捷第2階段表達看法，並將向議員3個黨團說明，麥金路方案是相對最好的方案，也是財務對相對可行，能夠通過國發會自償性審查的方案。

童子瑋表示，定期會第1天、第2天的議程是市長施政總報告，市長報告完施政方向後，後續議程是交通處業務報告，各黨派議員一定會在市長施政總報告，或者交通處業務報告時間充分質詢，讓市長或相關單位說明現在市府的想法及計畫。