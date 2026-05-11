非法亂丟垃圾全都錄！花蓮推智慧巡查 AI辨識監視器預計年底上路

為阻止空地被亂丟垃圾，花蓮縣環境保護局推動「S.M.A.R.T.智慧巡查計畫」監測，嚴防非法廢棄物傾倒及環境髒亂問題，未來更規畫AI辨識取締行為人；同時提醒地主應善盡土地管理責任，避免成為非法棄置受害者，承擔高額清理費與法律責任。

環保局表示，縣內部分空地及空屋長期缺乏管理，容易衍生違規棄置廢棄物、積水孳生病媒及環境髒亂等問題，不僅影響市容景觀與公共衛生，也增加地方治理負擔。現行以人力巡查為主的模式，受限於花蓮地形狹長、幅員廣大，巡查人力及公務車長距離往返，不僅行政成本高，也增加碳排放，蒐證與取締難度仍高。

因此，環保局導入「S.M.A.R.T.智慧巡查」策略，針對髒亂熱點區域建置智慧監視設備，透過24小時縮時錄影與在地端即時監測，掌握環境變化，再藉由大數據分析違規熱點與陳情趨勢，依風險高低滾動調整巡查頻率及設備配置，逐步推動環境治理朝低碳化、智慧化發展。

環保局指出，目前透過大數據分析，已篩選出民眾陳情頻率較高的熱點區域，並以圖像化方式掌握實際位置，違規類型以民生垃圾及亂丟煙蒂為大宗，常見於十字路口、車站及太平洋公園等地，營建廢棄物則屬少數。未來將規畫於熱區設置具AI辨識功能的監視器，辨識車牌並搭配科技執法標語，希望有效遏止亂丟垃圾亂象，預計年底前上路。

另外，環保局提醒，依「廢棄物清理法」規定，土地所有人、管理人及使用人皆須善盡維護責任，應定期巡檢並採取必要防護措施，防止他人隨意棄置廢棄物；近年屢傳不法業者將土方及廢棄物非法堆置空地後逃逸，導致地主須自行負擔高達數百萬元清理費用及相關法律責任。

徐榛蔚呼籲，民眾出租土地、倉庫或廠房時，應審慎確認承租對象及用途是否合法，簽訂完善租約，並建議設置圍籬、監視設備及定期巡查，同時保存租賃相關資料，降低遭非法利用風險。

環保局強調，依「廢棄物清理法」第46條規定，非法棄置廢棄物可處1年以上、5年以下有期徒刑，並得併科最高1500萬元罰金。民眾若發現可疑車輛或非法傾倒情形，可撥打0800-066666通報。

花蓮縣環境保護局推動「S.M.A.R.T.智慧巡查計畫」監測，嚴防非法廢棄物傾倒及環境髒亂問題，未來更規畫AI辨識取締行為人。圖／花蓮現環保局提供

花蓮縣環境保護局推動「S.M.A.R.T.智慧巡查計畫」監測，嚴防非法廢棄物傾倒及環境髒亂問題，未來更規畫AI辨識取締行為人。圖／花蓮現環保局提供