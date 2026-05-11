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流感出院後上班首日 謝國樑：希望盡早到議會做施政總報告

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會定期會因市長謝國樑住院延期，謝國樑今天銷假上班時說，7日出院時已通知並感謝議會，今天再一次感謝議會，也再一次拜託議會，盡早讓他回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。

基隆市議會原訂6日召開定期會，進行市長施政報告等議程，但因謝國樑感染B型流感，5日住院治療，並向議會告假。市議會5日召開臨時程序會後，決議定期會延期。

謝國樑7日出院當天在臉書貼文，感謝市議會的體諒與理解，指會依照醫師建議好好休養，讓體力恢復，並且非常期待能以好的狀態回到議會，進行過去一年的施政總報告，並聽取議員寶貴的建議。今天恢復上班後表示，希望盡早讓他回到議會開始施政總報告。

謝國樑今天回到市府上班時說，雖然他住院了幾天，但是「基隆市政沒有住院」，各個領域的工作仍由市府專業團隊持續推進當中。市政沒有停頓，即便在他住院那幾天，市府團隊都非常努力的工作。

謝國樑說，這一次他對自己的病情一開始比較輕忽，沒有很認真的看待，以至於生病時間延長，病情也加重，未來他會更謹慎看待身體的保養，然後繼續把工作做好。他也對造成大家不便致意，並感謝各界的關心。

市政沒有停頓，即便在我住院的這幾天，大家都非常努力的工作，大家都可以看到我們的副秘書長以及秘書長都有各自隊督導的團，未來會在捷運二階的工作上會繼續努力達成市民的要求。

基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今天恢復上班時說，希望盡早回到議會做施政總報告，也恢復議會對他的監督責任。記者邱瑞杰／攝影

流感 謝國樑 基隆

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