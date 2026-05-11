宜蘭童玩節護照開賣 全台國中小學生、縣民不限次數入園只要100元

2026宜蘭國際童玩藝術節7月4日至8月16日在冬山河親水公園舉行，每年都很搶手的童玩護照今天開賣，持護照可享不限次數入園。宜蘭縣民及全國國中小學生在6月21日前申辦童玩護照， 早鳥優惠只要100元，超划算，千萬不要錯過。

宜蘭縣政府特別推出在童玩護照「預售」期間，優惠全國國中小學生（民國100年9月1日至109年6月30日出生者）及身分證號碼開頭為G或設籍在宜蘭的縣民，早鳥價只要100元；非宜蘭縣籍民眾也只要400元，優惠自5月11日至6月21日。

如果是在童玩節活動期間，申辦童玩護照價格則是宜蘭縣籍民眾400元、非宜蘭縣籍民眾500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非縣籍國中小學生400元。預售期間與活動期間的兩者價格真的有差。

宜蘭童玩護照採線上辦理，申辦網址https://passport.yicfff.tw/，「2026宜蘭國際童玩藝術節」童玩護照網站。民眾完成系統會員註冊登入即可申辦，需提供3個月近照電子檔等個人資料，經審核通過即可透過超商繳費或信用卡、台灣PAY線上付款，也可以在活動期間至現場票口現金繳費，皆可取得童玩護照。

憑童玩護照入園，可不限次數暢玩童玩節，彈性安排遊玩時間，經濟實惠。童玩護照申辦資訊及相關問題可洽詢聯絡電話(03)9577440分機223林先生或聯繫童玩護照LINE線上客服諮詢。

每年都很搶手的宜蘭童玩護照今天開賣，持護照可享不限次數入園。宜蘭縣民及全國國中小學生在6月21日前申辦童玩護照， 早鳥優惠只要100元，超划算。圖／文化局提供