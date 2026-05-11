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花蓮屢傳非法傾倒廢棄物 地主責任難逃

中央社／ 花蓮11日電

花蓮近期屢有不法業者將土方及廢棄物非法堆置於空地後逃逸，花蓮縣政府指出，土地遭非法棄置廢棄物，且無法追查實際行為人時，土地所有人仍須負責清理處理責任，不可輕忽。

花蓮縣環境保護局今天發布訊息表示，民眾在出租土地、倉庫或廠房時，應特別留意幾項重點，包括審慎篩選承租對象，確認其背景與使用用途是否合法；簽訂完善租約，明確規範使用範圍及環境維護責任；建議設置圍籬、監視設備並定期巡查，以防止不當使用；妥善保存租賃相關資料，作為日後查證依據。

環保局強調，一旦土地遭非法棄置廢棄物，且無法追查實際行為人時，土地所有人仍須負責清理處理責任，且依據「廢棄物清理法」第46條規定，土地非法棄置廢棄物，可處1年以上至5年以下有期徒刑，並得併最高新台幣1500萬元罰金。

環保局呼籲民眾，切勿因短期利益而忽視風險，以免承擔龐大經濟與法律代價。

環保局提醒，若發現可疑車輛或人員進出空地，或疑似非法傾倒廢棄物情形，民眾可記錄相關資訊並撥打0800-066666通報，共同維護花蓮優質的生活環境。

廢棄物 花蓮 環保局

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