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影／基捷走麥金路 謝國樑：能夠通過國發會自償性審查

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆捷運第2階段路線受關注，基隆市長謝國樑今天說，會盡快跟議會3個黨團說明，走麥金路是財務相對可行，能夠通過國發會自償性審查的方案。這條路線不是他一個人決定，而是市府團隊及工程顧問公司做的決定。

興建基隆捷運是基隆市民關注的公共建設，第1階段從南港到八堵已定案，第2階段從八堵進市中心路線尚未核定。謝國樑今年爭取連任，面臨議長童子瑋挑戰，兩人對基捷第2階段路線意見不同，謝認為應從麥金路、安樂路進市中心，童主張走台鐵路廊，另外再規畫安樂區捷運路網。

謝國樑感染B型流感，4日請假住院治療，7日出院，在家休養數日後，今天銷假上班，就與市府秘書長謝孝昆、副秘書長陳耀川，對外說明捷運政策。

謝國樑說， 民眾關心捷運第2階段議題，他已指示陳耀川督導交通處及工程顧問公司，盡快跟市議會的3個黨團，分別就路線跟工法完整說明讓議員放心，並了解走麥金路「不是市長一個人的決定」，而是市府團隊及最重要的專業工程顧問公司所做的決定。

謝國樑表示，市府委託評估基捷第2階段路線的工程顧問公司，就是基捷第1階段的顧問公司，也是交通部過去仰賴評估許多重大捷運路線的顧問公司，讓專業團隊來跟議會各黨團報告，更會讓議員們了解到，麥金路方案絕對是相對最好的方案。

謝國樑說，他也會請謝孝昆帶領都發處及都更辦公室，針對捷運聯合開發財務自償性，以及相關自我負擔的問題，跟議會各黨團報告，讓議員了解捷運2階麥金路方案，是財務對相對可行，也能夠通過國發會自償性審查的方案。

謝國樑指出，過去討論基捷1階的時候，總被批評沒有辦法進到市區，沒有辦法把捷運落實完成。如今市府將用具體可行的路線方案，落實市民及議會對捷運進市區的要求。

基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（中）今和市府秘書長謝孝昆（右）、副秘書長陳耀川（左），說明基隆捷運第2階段方案。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆捷運 基隆 童子瑋

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