台62線延伸工程挑戰大 公路局：確保工程安全

台六十二線延伸新北萬里工程挑戰大，遇山開隧道、跨谷建橋梁，外界憂施工汙染環境和衝擊生態。公路局表示，正遵循環評承諾送審，未來再依測量跟鑽探結果，擬定哪裡落墩、哪邊進洞等設計方案，確保工程安全無虞。

台六十二線將從基隆瑪陵山區再往西延伸到新北萬里區景美路（基金公路），全線六點二公里由總長二點八公里隧道、總長三點四公里高架橋梁銜接。公路局提出的綜合規畫期末報告、環境影響評估，預計分於今年六月、八月間送審。

公路局三月下旬在瑪陵地區辦說明會，本月十五日另在萬里地區辦說明會。在瑪陵的說明會中，出席人士大都支持台六十二線延伸工程，期待早日完工通車。

公路局北區公路新建工程分局副分局長陳文信說，工程建設會進行環境監測，環境影響評估說明書送環境部審查時，專家學家點出的水源、動植物等生態影響，公路局都會納入，成為設計階段的環境承諾事項，約束廠商必須按照承諾事項落實，務必減少汙染、危害，民眾可放心。

台六十二線從瑪陵延伸到萬里，沿線山區多為環境敏感地區，包含地質條件脆弱、易發生災害的潛在風險區域，以及溪流發生災害警戒範圍的土石流潛勢區，外界關注工程安全。

陳文信說，台六十二線延伸萬里工程綜合規畫階段會畫定路廊，待設計階段會再做更精細的地質鑽探、測量，會把地質資料探查清楚，再依地質條件擬定工法。