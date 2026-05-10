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頭城媽祖文化季熱鬧登場「開蘭第1媽」等8大媽祖會香遶境邀母親同歡

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「媽祖之夜」晚會席開150桌，請到翁立友等藝人表演。圖／鎮公所提供
「媽祖之夜」晚會席開150桌，請到翁立友等藝人表演。圖／鎮公所提供

一年一度「2026頭城大熱鬧媽祖文化季」登場，宜蘭頭城鎮公所攜手230年歷史的「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮舉辦慶典，遶境隊伍下午在媽祖神轎引領下，由鎮公所團隊、全鎮各寺廟及民間團體組成壯觀陣容，遶境頭城大街小巷，吸引數千名信徒與遊客共襄盛舉，另有媽祖之夜表揚模範母親。

今年「頭城媽祖文化季」最特別是8大媽祖大會香，包括關渡媽、鹿港媽祖、北港媽、新港媽祖、彰化媽祖、白沙屯媽祖、大甲媽祖及開蘭第一媽祖等，而「鑽鑾轎」民俗今年也擴大舉辦，吸引大批民眾親臨感受媽祖的加持與守護。

鎮公所今年更設計了限定版的祈福紀念品，凡參與鑽轎祈福的民眾都有機會獲得精緻限量小物，包括文創小神衣、小令旗及鑰匙圈等，掀起另一波排隊熱潮。

晚上「媽祖之夜」席開150桌，表揚模範母親，邀請母親與家人看表演、嘗美味。鎮公所表揚全鎮 24里模範母親並邀請其眷屬參與表揚典禮，在媽祖的見證下感念母愛的偉大，同時也請到實力派歌手翁立友等人輪番獻唱，帶動氣氛，讓民眾在感人的表揚儀式後，也能享受一場味覺與聽覺饗宴。

鎮長蔡文益表示，媽祖是頭城鎮重要的精神信仰，希望藉由每年的「大熱鬧」活動，不僅傳承開蘭文化，更凝聚鄉親的情感，感受媽祖庇佑恩澤，祈求鎮民平安。

鑽轎腳民眾可以獲得與媽祖有關的限量紀念小物。圖／鎮公所提供
鑽轎腳民眾可以獲得與媽祖有關的限量紀念小物。圖／鎮公所提供

「媽祖之夜」晚會表揚頭城鎮的模範母親。圖／鎮公所提供
「媽祖之夜」晚會表揚頭城鎮的模範母親。圖／鎮公所提供

「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮媽祖遶境，代理縣長林茂盛與頭城鎮長蔡文益等人扶轎前行，吸引眾多信徒跟隨。圖／鎮公所提供
「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮媽祖遶境，代理縣長林茂盛與頭城鎮長蔡文益等人扶轎前行，吸引眾多信徒跟隨。圖／鎮公所提供

頭城鎮長蔡文益幫信眾掛上平安符。圖／鎮公所提供
頭城鎮長蔡文益幫信眾掛上平安符。圖／鎮公所提供

鑽轎腳民眾可以獲得與媽祖有關的限量紀念小物。圖／鎮公所提供
鑽轎腳民眾可以獲得與媽祖有關的限量紀念小物。圖／鎮公所提供

遶境 白沙屯 鹿港 媽祖

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