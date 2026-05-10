聽新聞
0:00 / 0:00
頭城媽祖文化季熱鬧登場「開蘭第1媽」等8大媽祖會香遶境邀母親同歡
一年一度「2026頭城大熱鬧媽祖文化季」登場，宜蘭頭城鎮公所攜手230年歷史的「開蘭第一媽祖」頭城慶元宮舉辦慶典，遶境隊伍下午在媽祖神轎引領下，由鎮公所團隊、全鎮各寺廟及民間團體組成壯觀陣容，遶境頭城大街小巷，吸引數千名信徒與遊客共襄盛舉，另有媽祖之夜表揚模範母親。
今年「頭城媽祖文化季」最特別是8大媽祖大會香，包括關渡媽、鹿港媽祖、北港媽、新港媽祖、彰化媽祖、白沙屯媽祖、大甲媽祖及開蘭第一媽祖等，而「鑽鑾轎」民俗今年也擴大舉辦，吸引大批民眾親臨感受媽祖的加持與守護。
鎮公所今年更設計了限定版的祈福紀念品，凡參與鑽轎祈福的民眾都有機會獲得精緻限量小物，包括文創小神衣、小令旗及鑰匙圈等，掀起另一波排隊熱潮。
晚上「媽祖之夜」席開150桌，表揚模範母親，邀請母親與家人看表演、嘗美味。鎮公所表揚全鎮 24里模範母親並邀請其眷屬參與表揚典禮，在媽祖的見證下感念母愛的偉大，同時也請到實力派歌手翁立友等人輪番獻唱，帶動氣氛，讓民眾在感人的表揚儀式後，也能享受一場味覺與聽覺饗宴。
鎮長蔡文益表示，媽祖是頭城鎮重要的精神信仰，希望藉由每年的「大熱鬧」活動，不僅傳承開蘭文化，更凝聚鄉親的情感，感受媽祖庇佑恩澤，祈求鎮民平安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。