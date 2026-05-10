溜冰賽奪冠無獎牌可領 基隆市體育會坦承疏失

基隆市市長盃直排輪休閒競速溜冰錦標賽今天登場，傳出部分選手拿不到獎牌。基隆市體育會今天坦承疏失，已安排12日補發給8名選手。

錦標賽今天在暖暖運動公園競速溜冰場舉行，賽事分為休閒組與競速組，報名對象包含幼童、國小、國中與高中學生，有家長今天受訪說，網站4日公告賽事，點入檔案發現居然已於2日截止報名，致電詢問承辦單位，得到回應「沒辦法，報名就是截止」，令她質疑黑箱作業。

此外，家長表示，有部分獲獎選手雖有領到獎狀卻沒有獎牌，承辦單位卻回應「因為你們太晚報名了，所以你們沒有」只能後補，明明賽事項目已定，怎會出現有些人有獎牌，有些人沒有獎牌。

前基隆市政府副發言人、基隆市體育會直排輪單項委員會主委曾冠誠受訪表示，這次賽事在行政作業與獎牌的準備確實有疏失，會負起責任檢討與改善。委員會人員在現場發現獎牌數不足後，第一時間已向家長說明，共有競速組的8名選手未領到獎牌，已安排12日補發。

至於報名時間部分，曾冠誠指出，原定2日截止報名，後續已延長至7日，目的是希望讓更多選手順利參賽。委員會也將成立臉書（Facebook）粉絲專頁，讓相關資訊與公告可以更加即時、清楚。