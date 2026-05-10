深化原鄉連結 林國漳前往大同鄉提出「挺部落、顧原民」願景

宜蘭大同鄉四季、南山及寒溪部落盛大舉辦村運活動，過去曾擔任法律扶助基金會會長的縣長參選人林國漳昨天深入部落與族人同歡。他表示，過去在法扶服務期間時常往返原鄉，再次踏上這片土地，看見許久不見的老朋友，不僅深刻感受到原民朋友的熱情，更在互動中傾聽部落對未來發展的殷切期盼。

在與部落交流的過程中，族人紛紛反映部落長期面臨的結構性困境，基礎建設如道路橋梁安全、治山防洪及農產運輸體系仍待加強，而高山農業灌溉設施與長者醫療資源的不足，更是族人生活的日常壓力；部落青年對於返鄉就業的渴望，以及原住民族傳統領域在開發過程中如何獲得真正尊重，而非淪為開發案下的被動受害者，更是許多人擔憂的議題。

針對部落需求，林國漳強調，原住民族政策不應淪為選舉期間的政治口號，必須由部落的主體性出發，他提出「挺部落、顧原民」政策願景，主張未來不論是礦業開發、地熱發電或觀光開發，皆須建立並落實族人的參與及「知情同意」機制，確保傳統領域的土地權利獲得法律與實務上的雙重保障。

林國漳也計畫依照部落實際生活圈推動整體規劃，結合農村再生與土地重劃工程，完善公共設施與住宅空間，建構生活、生產與生態共存的永續部落。

在文化與教育層面，承諾將持續支持原住民族實驗學校，確保孩子能在充滿族語環境的沃土成長，並透過數位典藏與祭儀振興，保存珍貴的語言記憶。

他認為，原鄉文化應成為地方發展的核心，推動文化生態旅遊能創造更多青年返鄉契機。針對高齡化問題，主張落實長照3.0，強化文化健康站功能，並推動55歲以上原住民健保費全額補助，未來將一步一腳印，與族人攜手努力，讓原鄉的需要真正被落實。

宜蘭大同鄉四季、南山及寒溪部落盛大舉辦村運活動，縣長參選人林國漳昨天深入部落與族人同歡，提出「挺部落、顧原民」願景。圖／林國漳競辦提供