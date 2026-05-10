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宜蘭綠博遊客45萬人創新高 農業部肯定：綠博成為台灣對外品牌

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
為期44天的宜蘭綠色博覽會畫下句點，主辦單位在閉幕活動公布統計，今年遊客45萬人次，創下近年來新高，創造逾7.7億元觀光產值，活動受好評。圖／縣府提供
為期44天的宜蘭綠色博覽會畫下句點，主辦單位在閉幕活動公布統計，今年遊客45萬人次，創下近年來新高，創造逾7.7億元觀光產值，活動受好評。圖／縣府提供

為期44天的宜蘭綠色博覽會今天畫下句點，主辦單位在閉幕活動公布統計，今年遊客45萬人次，創下近年來新高，創造逾7.7億元觀光產值，活動受好評。根據佛光大學民意調查中心訪查遊客整體滿意度達93.5%，半數遊客來自外縣市或國外，宜蘭綠博不僅是一場全國活動盛會，農業部更肯定是台灣對外的行銷品牌。

宜蘭綠博是全國知名的春季環教旗艦活動，代理縣長林茂盛表示，邁入第27年綠博從一場展覽，成為推動環境永續的重要平台，今年規畫18座展館及19項子遊戲設施，內容涵蓋土壤化育、植物生態、海洋科學與能源轉型等，把環境生態議題轉化為親身感受的學習經驗。

經調查，92.5%的受訪遊客認為設施豐富有趣，97.2%表示明年願意再訪，97.4%願意推薦親友參與，整體滿意度達93.5%，親子放鬆出遊，更可學習永續未來的各種知識。

林茂盛說，綠博遊客年齡層跨度非常大，從幼兒、學生、青年、中年到銀髮長者，每個年齡層都能找到喜歡的東西，有超過5成參與者來自外縣市甚至是外國，高達70%參與者是全家親子旅遊；31.7%民眾來綠博2至5次，14.1%民眾來綠博超過10次。

農業部綜合規畫司長蔡巧蓮說，每次如果農業部長官說要視察社區或農業，推薦都是宜蘭，「花若盛開，蝴蝶自來」今年吸引 45 萬人，平均台灣100個人，起碼兩到三個人造訪綠博，希望越來越好，每個台灣人看到外賓開口就會說「非常歡迎到宜蘭綠博」，成為台灣對外品牌，一定要來造訪的博覽會。

冬山鄉長林峻輔致詞時除了盛讚活動精彩用心，也特地行銷冬山鄉「三奇美徑」系列活動，尤其最讓人期待的「熱氣球嘉年華」將於6月6日、7日、6月13日、14日兩個假日登場，歡迎參與。

綠博閉幕演出以「格物致知，萬物共響」 為主題，開場是曼加非洲戰鼓演出，震撼節奏鼓動人心，接著是大同鄉勒巴彥文化藝術團帶來《竹聲禮讚母親》，石東製作劇團以影片回顧綠博，現場更在謝文德老師《願夢花開》歌聲中，致贈大家康乃馨。

綠博閉幕後，宜蘭另一大型活動童玩節即將登場，安排迎接童玩節的宜蘭白鷺鷥舞團表演《大地孕育的孩童》，蘭陽舞蹈團以《無盡的搖籃》銜接童玩經典主題曲《青春夢土》，在丟丟銅仔、火車鳴笛與童謠聲中，把活動交棒給2026宜蘭國際童玩藝術節。

冬山鄉長林峻輔歡迎遊客造訪「2026三奇美徑」系列活動。圖／縣府提供
冬山鄉長林峻輔歡迎遊客造訪「2026三奇美徑」系列活動。圖／縣府提供

宜蘭白鷺鷥舞團表演「大地孕育的孩童」，迎接今夏宜蘭國際童玩節的到來。圖／縣府提供
宜蘭白鷺鷥舞團表演「大地孕育的孩童」，迎接今夏宜蘭國際童玩節的到來。圖／縣府提供

綠博閉幕演出以「格物致知，萬物共響」 為主題，開場是曼加非洲戰鼓演出，震撼節奏鼓動人心。記者戴永華／攝影
綠博閉幕演出以「格物致知，萬物共響」 為主題，開場是曼加非洲戰鼓演出，震撼節奏鼓動人心。記者戴永華／攝影

今天是母親節，縣長林姿妙、代理縣長林茂盛與農業部綜合規畫司長蔡巧蓮（右一）等人共同發送康乃馨給大家。記者戴永華／攝影
今天是母親節，縣長林姿妙、代理縣長林茂盛與農業部綜合規畫司長蔡巧蓮（右一）等人共同發送康乃馨給大家。記者戴永華／攝影

蘭陽舞蹈團演出《無盡的搖籃》，銜接童玩經典主題曲《青春夢土》。圖／縣府提供
蘭陽舞蹈團演出《無盡的搖籃》，銜接童玩經典主題曲《青春夢土》。圖／縣府提供

宜蘭 農業部 林茂盛

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