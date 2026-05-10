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花蓮鯉魚潭船隻檢驗標準拍板 業者有望6月恢復營運止血

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鯉魚潭天鵝船因2月翻船事故遭停業至今，縣府已訂定浮具安全檢核表，業者委託第三方技師驗船，若通過縱管處審查，最快6月恢復營運。本報資料照片
花蓮鯉魚潭天鵝船因2月翻船事故遭停業至今，縣府已訂定浮具安全檢核表，業者委託第三方技師驗船，若通過縱管處審查，最快6月恢復營運。本報資料照片

花蓮鯉魚潭天鵝船業者因2月翻船事故遭停業至今，經縣府與中央歷時近3個月協調後，復業機制終於拍板。縣府已訂定浮具安全檢核表，業者明（11日）起將陸續委託第三方技師驗船，若通過交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處審查，最快6月恢復營運。

鯉魚潭2月19日發生天鵝船翻覆意外，造成1名9歲男童不幸溺斃，主管機關縱管處為確保遊客安全，3月6日起依「水域遊憩活動管理辦法」，要求周邊經營載客動力小船、腳踏船等浮具業者全面停業，由於水域管理與船隻營運權責及法規標準不夠明確，業者遲遲等不到復業依據。

經縣府、觀光署及航港局多次協調後，最終達成共識，由縣府參考航港局「遊艇與動力小船駕駛執照測驗作業要點」，制定浮具安全檢核表，供業者依循檢驗並取得認證與審查。

花蓮縣政府觀光處長余明勲表示，中央與縱管處現行水域遊憩活動管理辦法，皆採業者自主管理，但過去缺乏具體檢驗標準，如今縣府已建立船隻安全檢查流程與標準，業者可依規定辦理檢驗並申請合法復業。

余明勲指出，據了解，鯉魚潭浮具業者11日起將陸續委託第三方單位檢驗船隻，縣府也會派員陪同，待取得技師簽章認證後，不論由縣府轉交或業者自行送件至縱管處，只要確認符合安全標準，即可恢復營運。

縱管處副處長洪肇昌表示，船隻安全檢查是縣府權責，至於是否能在場域內營運則由縱管處審核，除檢附經驗證的檢核表外，業者仍須提供保險、救生員有效證照等相關文件，確認整體水域活動安全後才會同意復業。

池南村長張清飛表示，已有不少業者接獲縣府通知準備驗船，預計下周起陸續辦理檢驗程序，若確認安全無虞即可向縱管處申請復業，盼縣府與縱管處加速行政流程，協助業者早日恢復營運，減輕停業3個月以來的損失。

鯉魚潭 花蓮 觀光

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