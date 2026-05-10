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慈濟創立一甲子 蕭美琴盛讚「台灣暖實力最溫暖的名片」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
副總統蕭美琴受邀參加慈濟六十周年大會，致詞表示，慈濟是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴受邀參加慈濟六十周年大會，致詞表示，慈濟是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎。記者王思慧／攝影

慈濟創立滿一甲子，今天在花蓮靜思堂舉辦「慈濟六十周年大會」，副總統蕭美琴受邀參加，來自海內外的慈濟志工、各界宗教代表與嘉賓齊聚一堂。蕭美琴表示，政府推動全社會防衛韌性，需要全社會的參與，其中慈濟是關鍵夥伴，組織與動員力是最安定的基礎。

活動一開始由慈濟志業主管演繹「無量義經」，隨後播放「從五毛錢到國際NGO」影片，帶領大眾回顧慈濟自花蓮起步，從竹筒歲月累積點滴善念，逐步發展為國際人道救援組織的歷程；大會也安排蕭美琴、麥格塞塞獎基金會董事Ms. Emily A. Abrera、明光法師致詞。

蕭美琴致詞表示，60年來慈濟秉持人道關懷的精神，深深影響台灣社會，將這份善與愛推展到世界各個角落，更讓大愛跨越宗教、種族與國界。

蕭美琴指出，台灣是一個充滿韌性的島嶼，而這份韌性，很大一部分來自民間的力量，目前政府正在積極推動「全社會防衛韌性」，國家的安全與穩定不能只靠政府，更需要全社會的準備與參與。

蕭美琴說，慈濟無論是平時的防災訓練、民生物資的籌措與調度，還是災難發生時第一時間的收容安置與身心靈的陪伴，強大的組織力與動員力，是台灣社會防衛韌性最深厚、也是最安定的基礎，是台灣走向世界重要的一扇窗，更是展現台灣暖實力最溫暖的名片。

蕭美琴特別向證嚴法師，以及全世界所有的慈濟人致上最深的敬意，感謝帶動全球善的循環，讓愛與希望持續流轉。

高齡90歲慈濟創辦人證嚴法師開示，期勉慈濟人持續秉持初心，讓善念不斷延續，將慈悲化為行動，在動盪不安的世界中，成為安定人心的力量。大會也透過各界祝賀影片與「慈濟六十愛與善」回顧，凝聚海內外慈濟人記憶。

慈濟於1966年4月14日在花蓮成立，走過一甲子，從30位家庭主婦每天省下五毛錢的「竹筒歲月」開始，從花蓮、台灣，到139個國家地區的人道足跡，在慈善、醫療、教育、人文等領域深耕。

慈濟基金會表示，60年前，慈濟從花蓮出發，以一念不忍人間苦的悲心啟程，至今足跡遍及全球；未來慈濟將持續以慈悲為本、以行動實踐善念，與社會各界攜手同行，為台灣與世界點亮更多溫暖與希望。

慈濟創立滿一甲子，慈濟創辦人證嚴法師出席活動大會。記者王思慧／攝影
慈濟創立滿一甲子，慈濟創辦人證嚴法師出席活動大會。記者王思慧／攝影

副總統蕭美琴受邀參加慈濟六十周年大會，致詞表示，政府推動全社會防衛韌性，需要全社會的參與，其中慈濟是關鍵夥伴。記者王思慧／攝影
副總統蕭美琴受邀參加慈濟六十周年大會，致詞表示，政府推動全社會防衛韌性，需要全社會的參與，其中慈濟是關鍵夥伴。記者王思慧／攝影

慈濟創立滿一甲子，今天在花蓮靜思堂舉辦「慈濟六十周年大會」。記者王思慧／攝影
慈濟創立滿一甲子，今天在花蓮靜思堂舉辦「慈濟六十周年大會」。記者王思慧／攝影

慈濟創辦人證嚴法師開示，期勉慈濟人持續秉持初心，讓善念不斷延續。記者王思慧／攝影
慈濟創辦人證嚴法師開示，期勉慈濟人持續秉持初心，讓善念不斷延續。記者王思慧／攝影

蕭美琴 慈濟 花蓮

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