基隆市立泳池跳台斷裂 停用查肇因

基隆市立游泳池新設跳水台，中小學聯合運動會游泳比賽日前進行男子組兩百公尺自由式時，建德國中學生林建榮在第四水道跳水時，因跳台斷裂往後噴飛，林的腳破皮流血輕傷，仍奮力拿到金牌。林父要求加強安全維護，市府已停用跳台並請專家調查釐清。

市立游泳池使用逾四十五年，因老舊漏水出現池體滲水等結構安全疑慮，歷經三個月封館整修，並新增跳水台，以符合中小運選拔等賽事標準，三月試營運。

議員張之豪指出，四月二十八日選手跳水時受傷，是相當嚴重的缺失，涉及學生安全，家長都很關心，相關責任要釐清。另更衣、淋浴間也有積水、磁磚破損等問題，日前會勘市府允改善。

教育處說，已會同設計單位及承商現勘及檢視，將從結構安全、維護保養等委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對螺桿、螺帽拉拔試驗。不排除是連續多人頻繁跳水或過重者使用，造成金屬疲勞或基座負荷過重；或跳水者蹬台、角度等導致側向受力過大超過設計承載極限，原因還要釐清。跳水台供比賽及選手訓練使用，平時未開放。

林父表示，跳台安全應加強維護，幸好此次僅破皮，如扭到腳或慘摔後果不堪設想，盼正視跳台安全維護，避免意外再發生。