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基隆公私協力托嬰中心及社區公共托育 候補登記開跑將公開抽籤

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市今年度公私協力托嬰中心及社區公共托育家園候補入托登記，昨天起開跑，15日會公告各托嬰中心及社區公共托育家園招生名額，6月22日公開抽籤直播。示意圖／AI生成
基隆市今年度公私協力托嬰中心及社區公共托育家園候補入托登記，昨天起開跑，15日會公告各托嬰中心及社區公共托育家園招生名額，6月22日公開抽籤直播。示意圖／AI生成

基隆市今年度公私協力托嬰中心及社區公共托育家園候補入托登記，昨天起開跑，15日會公告各托嬰中心及社區公共托育家園招生名額，6月22日公開抽籤直播。兒少處說，此次透過明確期程與公開抽籤機制，確保整體流程透明、公開且可受公評，讓家長安心也避免爭議。

市府兒少處表示，為提供市民更完善及透明的公共托育服務，今年共4間公私協力托嬰中心及2間社區公共托育家園參與。5月8日至6月8日止受理登記，6月22日在安樂親子館辦理公開抽籤，全程採線上直播，並邀請家長見證，以確保作業公開、公平及公正。

5月15日公告各托嬰中心及社區公共托育家園招生名額，6月16日公告抽籤名單及相關作業資訊。登記對象為滿2足月以上至未滿2歲之嬰幼兒，且嬰幼兒本人及父母或法定代理人其中一方需設籍基隆市，申請人須備妥入托登記申請表、戶口名簿或近3個月內戶籍謄本影本（正本請一併攜帶，檢核後歸還），每周一至周五上午7時30分至下午5時30分，至各托嬰中心及社區公共托育家園辦理現場登記。

兒少處長吳雨潔表示，為保障弱勢及特殊需求家庭托育權益，招生計畫訂有優先收托機制及保障名額，優先對象包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、具原住民身分之嬰幼兒、發展遲緩或持有輕度身心障礙證明之嬰幼兒、嬰幼兒父母之一方為中度以上身心障礙者，以及育有3名以上子女之家戶。符合上述身分者，須一併檢附相關證明文件。如有相關疑問，歡迎電洽各托嬰中心或社區公共托育家園洽詢。

吳雨潔說，透過明確期程與公開抽籤機制，確保整體流程透明、公開且可受公評，同時持續強化托育服務量能與可近性，讓家長能更安心規畫育兒生活。

基隆公私協力托嬰中心及社區公共托育，候補登記開跑將公開抽籤。圖／兒少處提供
基隆公私協力托嬰中心及社區公共托育，候補登記開跑將公開抽籤。圖／兒少處提供

基隆公私協力托嬰中心及社區公共托育，候補登記開跑將公開抽籤。圖／兒少處提供
基隆公私協力托嬰中心及社區公共托育，候補登記開跑將公開抽籤。圖／兒少處提供

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