獨／泳池跳水台突斷裂噴飛！他慘受傷仍奪200米自由式金牌 父不捨喊話了

基隆市立游泳池日前中小學聯合運動會游泳比賽，進行到男子組200公尺自由式時，第四水道跳台在選手跳水時脫落，導致選手受傷。市府將委請專家調查釐清跳水台脫落原因。當時跳水的是建德國中學生林建榮，當時腳破皮流血，仍奮勇向前游拿到第一名，林父要求應加強安全維護。

教育處表示，基隆市115年中小學聯合運動會游泳項目4月28日在體育館游泳池舉行，中學組競賽賽程，上午跳水人數約96人，下午跳水人數約53人，受傷選手林姓學生參加第4水道200M自由式利用跳水台跳水時，跳台突然脫落，造成林姓學生輕微擦傷。

市府將從結構安全、維護保養等方面，委請專業建築師公會及土木包工商業同業公會等專家現勘，亦將委請實驗室針對「游泳池螺桿、螺帽」等做拉拔試驗，釐清是人為安裝因素或設計施工問題，先暫停使用維護選手安全。

據了解，當天跳水的是建德國中九年級林建榮，他是游泳健將，是各類比賽的金牌常勝軍，今年中小學聯合運動會國男個人項目200M自由式等拿下三面金牌，建德國中此次中小學聯合運動會游泳團隊，在教練楊凱崴指導下，男子、女子都獲總錦標雙冠軍，整體表現相當優異。

林父說，當天林建榮選擇利用跳水台跳水，但跳水時整個跳台斷掉往後方飛出去，當時林建榮腳有破皮流血，但沒有受到太大影響，仍奮力往前游，現場有人喊「跳台斷了」，最後他仍拿到第一名。

林父表示，跳台的安全應加強維護，這次還是只是破皮擦傷，但不一定下次還會這麼幸運，如果扭到腳或慘摔，後果不堪設想，跳台如有安全疑慮，對選手影響很大，希望要正視跳台的安全維護，避免類似意外再發生。