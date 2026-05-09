名列山界四大障礙 百岳著名路線「馬博橫斷」危險路段完成架繩

被山友列為四大障礙之一的「馬博橫斷」，是百岳著名路線，也是許多山友挑戰的目標。林業保育署近日攜手東搜，在危險路段的崩塌地、峭壁等關鍵位置，架設繩索，大幅降低山友回程時的受傷風險。

「馬博橫斷」從南投縣東埔登山口入口到花蓮縣玉里林道玉林橋出口，總長約96.3公里，一般會安排8天7夜行程。根據玉山國家公園介紹，馬博橫斷沿著中央山脈稜線行走，山高路陡，稜線上斷崖嶙峋，極富地形地質景觀與挑戰性，屬於難度高級的登山步道。

林業保育署花蓮分署表示，許多山友反映，行程最後一天的林道段最具挑戰性，主要是在行經25公里處的玉林橋大崩壁時，必須先下切高低落差達 100公尺的碎石陡坡到太平溪，溯行1公里後，再上切40公尺陡坡返回林道，這段路非常陡峭，讓在行程末段已經相當疲累的山友，有可能因此腿部拉傷或腳踝扭傷。

花蓮分署表示，與中華民國山難救助協會東區搜救委員會簽署技術認養契約，在中平林道35公里處工寮（溪底營地）至19公里間的危險路段，架繩提高安全性。東搜人員已於3月底及4月中旬，兩度前往在上下溪谷的崩塌地、濕滑溪溝及峭壁等關鍵點位，架設繩索與扁帶，提供山友安全輔助。

花蓮分署也請業者協同卓溪鄉登山友會，在勞動節連假期間，整理太平谷至中平林道19公里處路段，包括移除橫倒木、整理營地等，並加強路標設施。

花蓮分署表示，感謝東搜長期義務投入中平林道維護工作，會持續以公私協力方式，提供更安全友善的登山環境。

東搜人員在馬博橫斷危險路段的碎石陡坡架繩，提升登山安全性。圖／林業及自然保育署花蓮分署提供