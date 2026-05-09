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板車載怪手超過限高卡錦文隧道 蘇花南下一度受阻

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一輛載運怪手的平板車，昨天深夜行經蘇花公路160.3公里錦文隧道南下路段，因高度太高，被隧道南口限高3.8公尺的門架卡住，動彈不得，載運的怪手還因此漏油。公路單位前往鋪設木屑吸油，經調整門架高度和更換板車車頭後，今天清晨排除，恢復雙向通行。另，超高行駛違反規定，警方已開罰。

公路局東區養護工程分局表示，這輛平板車昨天深夜載運怪手沿蘇花公路南下，因總高度太高，先在13號隧道擦撞隧道頂端，接著勉強從錦文隧道北口進入，最後在昨晚11時09分卡在錦文隧道南口的限高門架，影響南下車道通行，還因怪手油管破裂漏油，隧道地面布滿油漬。

東分局表示，獲報後立即派員到場鋪設木屑吸附油漬，降低打滑風險，再增派吊掛及拖救車輛進場處理。錦文隧道是雙向車道，深夜時段車流量較少，採輪放方式減少對交通的影響，經調整限高門架與更換板車車頭高度後，板車終於在今天清晨5時脫困，恢復雙向通行，財損部分還在計算，將向肇事者求償。

公路局東區養護工程分局表示，錦文隧道屬於早期開挖的舊隧道，隧道頂端高度較不平均，在隧道入口處都有警示牌，標示限高3.8公尺，也都會重車業者宣導，務必遵守限高規定，以免受阻。

一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。記者王燕華／翻攝
一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。記者王燕華／翻攝

一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。圖／公路局提供
一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。圖／公路局提供

一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，今天清晨終於脫困。記者王燕華／翻攝
一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，今天清晨終於脫困。記者王燕華／翻攝

一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。圖／公路局提供
一輛板車載運怪手昨天深夜沿蘇花公路南下，因超過限制高度，卡在錦文隧道南口的限高門架，動彈不得。圖／公路局提供

蘇花公路 車道

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