快訊

流通商戰／超商超市互併界線漸模糊 如何整合成考驗

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

台東再增智慧號誌！福建、成功路口全天監控 5秒警示防車禍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府與市公所及警方近年推動智慧交通建設，陸續設置數位號誌系統，有效降低交通事故，獲得不少民眾肯定。近日再新增福建路與成功路口數位號誌。記者尤聰光／攝影
台東縣政府與市公所及警方近年推動智慧交通建設，陸續設置數位號誌系統，有效降低交通事故，獲得不少民眾肯定。近日再新增福建路與成功路口數位號誌。記者尤聰光／攝影

台東縣政府與市公所及警方近年推動智慧交通建設，為改善市區易肇事路口安全，自2022年起陸續設置數位號誌系統，取代傳統閃燈警示設備，因有效降低交通事故、提升夜間辨識度，獲得不少民眾肯定。今再新增福建路與成功路口數位號誌，地方民眾也期待能進一步降低事故發生率。

縣府表示，近年積極推動智慧城市發展，除完成「Taitung Free WiFi免費網路」建置外，也持續推展智慧農業、智慧教育等計畫，而智慧交通則是重要一環。由於數位號誌系統試辦成效良好，今年起再擴增設置於福建路與成功路口等易肇事區域。

新式數位號誌採24小時全天候監測，透過影像設備與感應器偵測路口狀況，只要車輛或行人距離路口約10公尺，系統便會立即感應，並同步將警示資訊傳送到LED螢幕，顯示警告圖示及中文字幕，提醒用路人減速注意，警示畫面約持續5秒。

縣府指出，相較於傳統閃燈號誌，數位系統除更省電外，LED螢幕即使在天候不佳或夜間視線較差情況下，也能提供更明亮清晰的警示效果。目前廣東路與信義路口已完成試辦，未來將優先在市區易肇事路口建置，之後再逐步延伸至一般道路，希望打造更安全友善的交通環境。

不過，也有民眾認為，目前數位號誌以螢幕顯示為主，對一般用路人雖然效果明顯，但視障朋友恐怕較難即時接收資訊，建議未來可增設聲響警示功能，如同部分大型車輛已有語音提醒系統，讓交通警示更加完善。

對此，縣府回應，相關建議都會納入整體檢討方向，後續將視實際使用情況與民眾需求，持續調整與優化系統功能。

新式數位號誌採24小時全天候監測，透過影像設備與感應器偵測路口狀況，只要車輛或行人距離路口約10公尺，系統便會立即感應。記者尤聰光／攝影
新式數位號誌採24小時全天候監測，透過影像設備與感應器偵測路口狀況，只要車輛或行人距離路口約10公尺，系統便會立即感應。記者尤聰光／攝影

車禍 台東 智慧城市

延伸閱讀

5G 幫上忙 台灣大「5G 智慧消防」落地高雄 消防救災效率提升五成

藍營議員爆「台南有一個議員肇事逃逸」 朱正軒澄清說明始末

台61、台62線擴建加速 推估總經費逾3,000億元

陳凱榮促強化監控揪偷倒垃圾 楊文科：西區將陸續增設7組監視系統

相關新聞

賴清德總統百歲舅舅童永與童子瑋鑽橋腳 慶安宮媽祖生大排長龍

今天農曆3月23日媽祖生，基隆慶安宮一早舉辦鑽轎腳儀式，上午8時就吸引上千民眾排隊，賴清德總統的舅舅童永，今年高齡100歲，今年卸下主委，在醫護人員的陪同下，第一個鑽轎腳。民進黨市長參選人童子瑋接著也鑽橋腳。

基捷讓北北基生活圈真正連結 謝國樑再發聲：麥金路方案進市區更可行

基隆捷運第二階段兩條路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，市府昨說明麥金路方案為最佳決策。謝國樑今在臉書發聲，指「麥金路方案」沿線若做捷開，不僅可挹注經費收入，對捷運進基隆市區也是更為可行的。

台東再增智慧號誌！福建、成功路口全天監控 5秒警示防車禍

台東縣政府與市公所及警方近年推動智慧交通建設，為改善市區易肇事路口安全，自2022年起陸續設置數位號誌系統，取代傳統閃燈警示設備，因有效降低交通事故、提升夜間辨識度，獲得不少民眾肯定。今再新增福建路與成功路口數位號誌，地方民眾也期待能進一步降低事故發生率。

基隆捷運二階路線 市府擬提報麥金路方案

基捷第二階段兩路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，基隆藍綠市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同。市府昨說明麥金路方案為最佳決策，路線規畫出爐，可行性評估年底出來將向交通部提報為最優方案。童辦回應市府說法不夠清楚，是轉移焦點。

基隆獲贈泡沫消防車 將配無人機空中滅火專剋鋰電池、電動車火災

基隆市八斗子度天宮今天捐贈價值500萬「新式小型泡沫消防車」給基隆市消防局，由副市長邱佩琳代表接受，新式小型泡沫消防車可靈活穿梭於狹窄巷道及地下空間，對鋰電池及電動車火災具有良好控制效果。車輛後艙整合多功能滅火無人機，可透過空中放射泡沫，利於高樓火警初期火勢壓制及周界防護。

基隆市府指基捷2階麥金路是最佳決策 童子瑋辦：轉移焦點

基隆捷運第二階段兩條路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，市府今天說明麥金路方案為最佳決策，可行性評估年底會出來，將向交通部建議為最優方案。童辦回應，僅是轉移焦點之舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。