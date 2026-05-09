台東再增智慧號誌！福建、成功路口全天監控 5秒警示防車禍

台東縣政府與市公所及警方近年推動智慧交通建設，為改善市區易肇事路口安全，自2022年起陸續設置數位號誌系統，取代傳統閃燈警示設備，因有效降低交通事故、提升夜間辨識度，獲得不少民眾肯定。今再新增福建路與成功路口數位號誌，地方民眾也期待能進一步降低事故發生率。

縣府表示，近年積極推動智慧城市發展，除完成「Taitung Free WiFi免費網路」建置外，也持續推展智慧農業、智慧教育等計畫，而智慧交通則是重要一環。由於數位號誌系統試辦成效良好，今年起再擴增設置於福建路與成功路口等易肇事區域。

新式數位號誌採24小時全天候監測，透過影像設備與感應器偵測路口狀況，只要車輛或行人距離路口約10公尺，系統便會立即感應，並同步將警示資訊傳送到LED螢幕，顯示警告圖示及中文字幕，提醒用路人減速注意，警示畫面約持續5秒。

縣府指出，相較於傳統閃燈號誌，數位系統除更省電外，LED螢幕即使在天候不佳或夜間視線較差情況下，也能提供更明亮清晰的警示效果。目前廣東路與信義路口已完成試辦，未來將優先在市區易肇事路口建置，之後再逐步延伸至一般道路，希望打造更安全友善的交通環境。

不過，也有民眾認為，目前數位號誌以螢幕顯示為主，對一般用路人雖然效果明顯，但視障朋友恐怕較難即時接收資訊，建議未來可增設聲響警示功能，如同部分大型車輛已有語音提醒系統，讓交通警示更加完善。

對此，縣府回應，相關建議都會納入整體檢討方向，後續將視實際使用情況與民眾需求，持續調整與優化系統功能。