賴清德總統百歲舅舅童永與童子瑋鑽橋腳 慶安宮媽祖生大排長龍

今天農曆3月23日媽祖生，基隆慶安宮一早舉辦鑽轎腳儀式，上午8時就吸引上千民眾排隊，賴清德總統的舅舅童永，今年高齡100歲，今年卸下主委，在醫護人員的陪同下，第一個鑽轎腳。民進黨市長參選人童子瑋接著也鑽橋腳。

童子瑋說，鑽橋腳是非常傳統很重要的媽祖盛事，慶安宮每年螞祖生這一天都很多來來鑽橋腳，媽祖是基隆人共同的信仰，每年都非常的熱鬧，他從小在慶安宮基隆媽保庇下長大，這裡香火鼎盛，每年他都會來，今天看到這麼多人虔誠來參拜，非常地感動，祈求媽祖保庇。

今天慶安宮一早就排滿民眾，等著鑽轎腳，賴清德總統的舅舅童永，今年高齡100歲，他是童子瑋的祖父，今年卸下主委，在醫護人員協助推輪椅讓他第一個鑽轎腳，民眾跟著依序進行鑽橋腳儀式。很多人全家出動參與。一名阿媽說，她每年都帶三個孫子來，從沒有間斷。

慶安宮主委童德裕表示，慶安宮每年3月23日媽祖生，每年都會有數千人來鑽橋腳，一直到中午，祈求媽祖保庇，每年媽祖生日這一天多會下雨，媽祖被稱為「雨水媽」，讓大家受雨水的滋潤過好日子，民眾還有著媽祖與保生大帝的傳說故事，一個打雷，一個降雨，互相鬥法，更增虔誠和民間傳說的色彩。

童子瑋今天鑽橋腳，慶安宮鑽橋腳大排長龍。記者游明煌／翻攝