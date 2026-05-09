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基捷讓北北基生活圈真正連結 謝國樑再發聲：麥金路方案進市區更可行

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基捷讓北北基生活圈真正連結，謝國樑再發聲：麥金路方案進市區更可行。本報資料照片
基捷讓北北基生活圈真正連結，謝國樑再發聲：麥金路方案進市區更可行。本報資料照片

基隆捷運第二階段兩條路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，市府昨說明麥金路方案為最佳決策。謝國樑今在臉書發聲，指「麥金路方案」沿線若做捷開，不僅可挹注經費收入，對捷運進基隆市區也是更為可行的。

市府昨天說明，二階路線可行性評估年底會出來，將向交通部提報走安樂區麥金路為最優方案。童子瑋辦公所則不以為然，昨回應第一階段都還在規畫階段，尚未實質動工，執行力堪憂，現在斷言第二階段的最佳方案，也未就技術、財務等評估一併說明，僅是轉移焦點之舉。

謝國樑在臉書發聲，指基隆捷運，不只是交通建設，更是未來城市發展的重要關鍵。謝國樑說，基隆捷運的目標，不只是縮短通勤時間，更希望帶動整體城市轉型、完善公共運輸路網、提升生活品質，讓基隆真正與北北基生活圈更加緊密連結。

針對「基隆捷運第二階段（八堵至基隆）」路線評估，謝國樑表示，昨由副秘書長陳耀川向大家說明進度。基隆捷運的目標，不只是縮短通勤時間，更希望帶動整體城市轉型、完善公共運輸路網、提升生活品質，讓基隆真正與北北基生活圈更加緊密連結。

謝國樑指出，基隆捷運二階的可行性評估有兩條路線：第一條路線是從八堵站沿著舊台鐵的路廊；第二條路線是從八堵站經過國安路左轉進入麥金路。這兩個方案經過專業顧問公司用 AHP 的多準則評估分析，評估出來的結果，確實「麥金路方案」的表現較優。

謝國樑表示，「麥金路方案」沿線若做捷開，不僅可挹注我們的經費收入，對捷運進基隆市區也是更為可行的。針對外界對工程施工、交通影響及拆遷問題的關心，市府在規畫過程中，會持續以高標準要求團隊審慎評估、依法辦理，並與中央及地方保持公開透明的溝通。

基隆市議會原訂6日起召開定期會有市長施政報告等議程，但謝國樑因感染B型流感2周未癒，症狀加重住院向議會請假，市議會因此延會，謝國樑狀況已經明顯好轉，7日已出院返家休養，待體力恢復，期待下周回到議會向議員施政總報告。

謝國樑 基隆捷運 童子瑋

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