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外交部東部辦事處5月15日恢復台東行動領務服務

中央社／ 台東縣9日電

去年因業務費被立法院刪除，外交部東部辦事處暫停台東「行動領務」服務，外交部領事事務局昨日宣布，自15日起恢復台東「行動領務」服務。

去年立法院刪除行政院東部聯合服務中心業務費，從去年3月開始，東部聯合服務中心台東「行動領務」（辦護照）被迫暫停。

外交部領事事務局昨日在官網貼出訊息，為持續加強服務台東民眾，外交部東部辦事處將自15日恢復派員赴台東辦理「行動領務」服務，將於每單月15日（倘遇假日，則順延至次一上班日）派員赴台東，自下午1時發放號碼牌至下午3時30分，地點在行政院東部聯合服務中心台東聯絡處（台東市中華路一段684號教學大樓7樓）辦理。

領事事務局表示，台東「行動領務」服務內容為受理護照換、補發的申請，以及護照各項加 （移）簽，民眾可現場填寫申請表格，或向行政院東部聯合服務中心台東聯絡處洽索，或至外交部領事事務局官網下載表格填寫，相關應備文件請參閱領務局官網。

台東 外交部 護照

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