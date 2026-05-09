精饌米獎 台東好米奪3金質獎和1網路人氣獎

今年農糧署「精饌米獎」競賽成績出爐，台東米於10個獎項中拿下3個金質、1個銀質獎；此外，在6個網路最佳人氣獎中，亦獲得1名。

農業部台東區農業改良場今天發布新聞稿表示，被譽為台灣包裝米界最高殿堂的「2026年精饌米獎」於8日公告得獎名單，台東地區廠商憑藉卓越的高品質及產銷管理，再次於激烈競爭中脫穎而出。

台東區農業改良場表示，競賽分為「香米組」與「非香米組」進行各項數據指標與感官品評。在香米組競賽部分，最高榮譽的金質獎由池上多力米股份有限公司的「香鑽米」及建興碾米工廠的「大地有機香米」摘下桂冠，而銀質獎則由丹米生技國際股份有限公司的「共好糧倉頂級147」獲得評審團青睞。

在非香米組方面，台東米的表現依舊亮眼，金質獎得主為池上鄉農會的「正宗池農米」；此外，網路票選的最佳人氣獎由富盛農經科技股份有限公司的「樂米穀場-台東池上產新月豔姬」獲得，充分體現台東在提升稻米食味品質上的深厚功力。

台東區農業改良場表示，「精饌米獎」的評選核心在於推廣具備「品種、品質、品牌」及「安心、安全」的高端包裝食米。2026年的參賽門檻延續高度標準，報名產品必須取得產銷履歷、有機驗證、有機轉型期驗證、台灣優良農產品食米項目，或經農業部審認通過之友善環境耕作團體登錄，方具備角逐資格。

為確保評選公平性，農糧署採取通路端進行隨機抽樣，避免廠商提供特定參賽樣品。抽樣後，所有米樣在公正第3方監控下統一更換包裝並重新隨機編碼，依序通過安全檢測、純度鑑定、物理分析及官能品評等嚴謹程序評比。

台東區農業改良場表示，這屆賽事總計吸引來自全國各地共66件頂尖米品參與評選。台東好米於10個獎項中強勢佔得金質獎3名、銀質獎1名；此外，在6個網路最佳人氣獎中，亦獲得1名，不僅證實了在地業者在加工調製與產銷管理上的專業化程度，也肯定農民長期深耕優質栽培技術的辛勞。