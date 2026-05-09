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基隆捷運二階路線 市府擬提報麥金路方案

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府昨天說明藍線麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨天說明藍線麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐。記者游明煌／攝影

基捷第二階段兩路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，基隆藍綠市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同。市府昨說明麥金路方案為最佳決策，路線規畫出爐，可行性評估年底出來將向交通部提報為最優方案。童辦回應市府說法不夠清楚，是轉移焦點。

謝國樑支持麥金路路線指有較多聯開機會，童子瑋則認為舊台鐵路廊不用拆遷、環評，走麥金路要「開天闢地」，兩人隔空交火。

副秘書長陳耀川昨說，路線一從八堵站沿舊台鐵路廊經三坑到基隆火車站；路線二從八堵站經國安路左轉，穿越國道一號進麥金路，再右轉到安樂路二段、一段、中山一路到基隆火車站。

陳耀川指路線二多走公共空間和道路，隧道開挖工法沒問題，運輸效益及土地開發潛力等均具優勢，可提升自償能力、降低財政負擔，顧問公司專業評估分數最優。副發言人吳禹辰表示，基捷需回歸專業評估及城市長遠發展考量。

童辦主任吳挺鋒說，第一階段都還在規畫，尚未實質動工，執行力堪憂，現在斷言第二階段的最佳方案，未就技術、財務等評估說明，轉移焦點。

民進黨議員鄭文婷表示，舊台鐵路廊較可行，只要交通配套做得好可解決，繞麥金路工程難度很高，應列第三階段進行。

國民黨議員連恩典說，舊台鐵路廊路廊太小，安樂區聯開機會多、運量大增，也可轉運金山萬里、台北人流，效益較高。

謝國樑 童子瑋 基隆

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