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基隆獲贈泡沫消防車 將配無人機空中滅火專剋鋰電池、電動車火災

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝
基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝

基隆八斗子度天宮今天捐贈價值500萬「新式小型泡沫消防車」給基隆市消防局，由副市長邱佩琳代表接受，新式小型泡沫消防車可靈活穿梭於狹窄巷道及地下空間，對鋰電池及電動車火災具有良好控制效果。車輛後艙整合多功能滅火無人機，可透過空中放射泡沫，利於高樓火警初期火勢壓制及周界防護。

捐贈由度天宮主委黃明和及管理委員會成員出席，並邀副市長邱佩琳、義消及地方仕紳共同參與，新式小型泡沫消防車為因應新型態火災需求所導入的先進設備，車輛具備高機動性能，可靈活穿梭於狹窄巷道及地下空間，快速抵達災害現場。

該車配置高效能泡沫滅火系統，可迅速覆蓋燃燒表面，有效隔絕氧氣、抑制燃燒反應並降低溫度，對鋰電池及電動車火災具有良好控制效果。車輛後艙整合多功能滅火無人機，可透過空中放射泡沫，於高樓火警初期進行火勢壓制及周界防護，降低第一線消防人員暴露於高風險環境中的機率。

邱佩琳表示，今天不僅展現地方信仰團體回饋社會的精神，基隆多山路且巷道狹窄，小型泡沫消防車具備高度機動性，對於提升救災效率具有極大幫助。

消防局長游家懿說，面對日益多元且複雜的災害型態，僅依靠傳統人力已難全面應對，必須結合科技設備與智慧救災策略，才能有效提升整體應變效能。未來將結合消防無人機運用，提升基隆整體救災能量。

消防局說，隨著科技快速發展，鋰電池、儲能設備及電動車逐漸普及，帶來新型態災害風險。此類火災具備高熱釋放率、燃燒時間長、易復燃等特性，並可能伴隨爆炸及有毒氣體釋放，對消防人員救災形成高度挑戰。

尤其於地下停車場、狹小巷弄或高密度建築環境中，更增加火勢控制難度，因此強化專業裝備與應變能力已成為消防工作重要方向。

基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝
基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝

基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝
基隆獲贈500萬泡沫消防車，配無人機可空中滅火，專剋鋰電池、電動車火災。記者游明煌／翻攝

基隆 八斗子 邱佩琳 火災

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