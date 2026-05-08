基隆市府指基捷2階麥金路是最佳決策 童子瑋辦：轉移焦點

基隆捷運第二階段兩條路線沿舊台鐵路廊或走安樂區麥金路，藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，市府今天說明麥金路方案為最佳決策，可行性評估年底會出來，將向交通部建議為最優方案。童辦回應，僅是轉移焦點之舉。

謝國樑日前在本報專訪時提及，支持安樂區麥金路路線可有較多捷運聯合開發機會，工程也可克服，走舊台鐵路廊拆舊換新交通衝擊太大。童子瑋接受本報專訪時則說，舊台鐵路廊不用拆遷、環評，走麥金路案要「開天闢地」，兩人隔空交火。

基隆市政府今開記者會說明，指麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐，可行性評估年底會出來，將向交通部建議為最優方案，工程開挖隧道技術沒有問題。

針對基隆捷運二階路線，童子瑋進步基隆辦公室主任吳挺鋒今天回應表示，基隆捷運連第一階段都還在規畫階段，尚未實質動工，執行力堪憂，現在斷言第二階段的最佳方案，也未就技術、財務等評估一併說明，僅是轉移焦點之舉。

童子瑋日前指出，他的構想中，安樂區也會有捷運，但不是從安樂區進到基隆市中心。他的主張是先讓捷運從八堵進到基隆，同步再規畫安樂區捷運路線。這是身為基隆的小孩，對捷運發展跟城市發展的想法。大家都有一個共同的心願，就是基隆要發展。