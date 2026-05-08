馬太鞍溪兩度受災 花蓮鳳林鎮要發振興禮金每人3000元

花蓮縣去年發生馬太鞍溪洪災，鳳林鎮也是受災鄉鎮之一，鎮民代表會今天三讀通過「馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金發放自治條例」，將發給鎮民每人3000元振興禮金，最快8月就可領取。

鳳林鎮長林建平說，去年先後受到0923堰塞湖潰堤、1110馬太鞍溪溢流影響，不僅部分鎮民家園受損，也因為後續的搶險、疏浚工程，每天大量砂石車來來回回通過鎮上，民眾飽受揚塵困擾。

此外，災後花蓮經濟不振，考量鎮民生活品質和生計都受到影響，且這次洪災受災的其他鄉鎮包括光復鄉、萬榮鄉，都發放振興禮金，因此決定利用年度預算結餘款，發放振興禮金。

原本鎮公所提出的草案是每人2000元，但鎮民代表會討論過後，決定修正，將發放金額調高到每人3000元，發放資格基準也從今年3月31日設籍，放寬到4月30日前設籍就可領取，全案今天三讀通過。

鎮公所表示，全案將送花蓮縣府備查，再納入追加減預算，待鎮代會通過後，最快8月發放。全鎮設籍人口到上月底共10072人，預計總金額約3000多萬元。

鎮公所社會課長林雨萱表示，規畫以戶為單位發放，由鎮公所寄發通知單給戶長，戶長代表到各里辦公處領取，計畫每天兩個里發放，1周內發完。