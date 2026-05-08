影／首波宣傳登國門 台東博覽會桃機快閃店登場64款特色商品提前暖身

「2026台東博覽會」首波宣傳活動今天前進桃園國際機場。台東縣政府8日在桃園機場第二航廈管制區「台灣好廣場」推出「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」，集結21家在地優質廠商、64款台東特色伴手禮，展期至5月31日，盼透過國門據點，讓更多國內外旅客提前認識台東魅力，為7月登場的博覽會暖身。

台東縣長饒慶鈴表示，台東博覽會提前於5月在桃園機場與民眾見面，並於機場內5個不同地點展示台東商品，希望往返台灣的旅客都能看見台東特色，同時替7月3日開幕的台東博覽會提前起跑。她也邀請民眾到機場參觀台東商品，現場除展售商品，也展示博覽會影音與摺頁資訊，盼大家於7月3日至8月20日期間親自走訪台東、參觀博覽會。

縣府指出，2026台東博覽會將於7月3日至8月20日舉行，串聯全縣9大展區、10大策展主題，規劃23檔主題展覽及超過200場活動。饒慶鈴表示，博覽會不只是展覽，更呈現台東多年來在土地、文化、產業與生活方式上的累積成果，並透過「慢經濟」理念，展現兼顧地方發展、文化保存與生活品質的城市價值。

文化處表示，此次快閃店與采盟免稅店合作，展售台東紅烏龍、咖啡、點心，以及洛神、蜂蜜、辣醬、醋飲等授權商品，並透過主題策展與品牌展示，呈現台東山海風貌與慢生活特色。現場另規劃琉璃、月桃手作體驗及台東好咖風味分享等互動活動，讓旅客在短暫停留間，也能感受台東的人文故事與生活溫度。

文化處指出，機場不只是旅程起點，也是認識一座城市的重要入口，期待旅客在出發與抵達之間，為台東停下目光，進一步成為未來走訪台東的契機。