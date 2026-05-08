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台東博覽會7月登場 首波宣傳前進桃機向世界發聲

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「2026台東博覽會」將於7月3登場，縣政府今天於桃園國際機場第二航廈管制區台灣好廣場推出「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」，為博覽會提前暖身。圖／台東縣政府提供
「2026台東博覽會」將於7月3登場，縣政府今天於桃園國際機場第二航廈管制區台灣好廣場推出「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」，為博覽會提前暖身。圖／台東縣政府提供

2026台東博覽會將於7月3日登場，縣政府今天於桃園國際機場第二航廈管制區台灣好廣場推出「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」，為博覽會提前暖身。

縣長饒慶鈴表示，這次快閃店是2026台東博覽會首波對外宣傳活動，選擇走進國門重要節點桃園機場，象徵台東品牌正式向世界發聲，讓更多人先看見、認識台東。

此次快閃店集結21家台東在地品牌、64款特色伴手禮，展期至5月31日，讓往來最密集的國內外旅客在出境或轉機途中，就能率先感受來自台東的山海風味與慢生活魅力。

文化處表示，快閃店與采盟免稅店合作，展售內容包含台東紅烏龍、精品咖啡、特色點心，以及洛神、蜂蜜、辣醬、醋飲等多樣授權商品，也結合生活選物與文化工藝。

現場也安排琉璃與月桃手作體驗，以及咖啡風味分享等互動活動，讓民眾不只是「看見」商品，更能透過參與，感受台東文化的細膩與溫度，吸引不少旅客。

有旅客表示，過去對台東印象停留在自然風景，但這次看到許多結合在地文化與創意的商品，感受到台東其實很有品牌特色，會想真的去走一趟。也有旅客認為「已先聞到台東的味道」。

2026台東博覽會7月3日至8月20日在台東舊站特區登場，串聯全縣9大展區、10大策展主題、23檔主題展覽及超過200場活動。更多資訊可至2026台東博覽會 Facebook粉絲專頁查詢。

「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」集結21家台東在地品牌、64款特色伴手禮，展期至5月31日。圖／台東縣政府提供
「台東博覽會授權商品桃園機場快閃店」集結21家台東在地品牌、64款特色伴手禮，展期至5月31日。圖／台東縣政府提供

桃園機場 台東 饒慶鈴

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