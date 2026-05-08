快訊

民怨成功！LINE行事曆「藍色超連結」惱人功能可以關閉了 步驟一次看

TPBL／又有續集？高國豪才稱進入離婚協商 妻子發聲明反駁無此想法

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

聽新聞
0:00 / 0:00

馬太鞍溪堰塞湖案延燒縣府 花蓮縣府：尊重司法勿臆測

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府對於因馬太鞍溪堰塞湖遭檢調搜索一事，表示尊重司法機關程序，暫不評論。圖／本報資料照片
花蓮縣府對於因馬太鞍溪堰塞湖遭檢調搜索一事，表示尊重司法機關程序，暫不評論。圖／本報資料照片

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，昨搜索縣府帶回時任民政處代理處長李葳，訊後10萬元交保。縣府回應，尊重司法程序，請外界在司法沒有定論前，避免過度揣測與臆測；李葳未接電話，但據了解，他先前曾向友人表示，已盡力通知鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

花蓮縣府今天表示，依據災害防救法，各級政府均有法定防救災責任，包含災情通報、撤離安置、河川與堰塞體監測及應急整備等措施，縣府與中央及相關單位密切協調，務求保障民眾生命財產安全。

縣府強調，縣府面對災害始終依法行政、全力救災，接受公眾檢驗。縣府尊重檢調依法偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，唯有在事實基礎上檢討制度，方能避免類似悲劇重演，提升未來防救災效能，盼檢調能盡速、周延完成調查，還原事實真相。

縣府表示，一向重視法治與行政廉潔，對於所有涉訟案件均尊重司法機關依法審理。目前全案正由檢調機關偵查，案情尚未明朗，基於尊重司法程序與偵查不公開原則，暫不對偵查細節進行評論回應；對於涉案人員，請各界在司法還沒有定論前，避免過度揣測與臆測。

據了解，洪災發生後，李葳曾向友人表示，民政處負責督導撤離工作，災害發生前已本於職責，將各項撤離資訊詳細、如實的轉知鄉鎮公所，並多次要求鄉鎮公所務必做好撤離工作。

花蓮 馬太鞍溪 堰塞湖 檢調 災後

延伸閱讀

馬太鞍堰塞湖洪災案搜索花縣府 專案小組要查「有無確實督導撤離」

馬太鞍溪堰塞湖案檢調搜索花蓮縣府 前代理處長李葳交保

凶殘男十字弓殺犬1死1傷 苗縣府今處以最高額行政裁罰

宜蘭中道中學遭爆強制買講義、挪用藝能課 學團批縣府監督失靈

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖案延燒縣府 花蓮縣府：尊重司法勿臆測

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，昨搜索縣府帶回時任民政處代理處長李葳，訊後10萬元交保。縣府回應，尊重司法程序，請外界在司法沒有定論前，避免過度揣測與臆測；李葳未接電話，但據了解，他先前曾向友人表示，已盡力通知鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

砸7億卻停工！台東公五停車場爆履約爭議 何時完工沒答案

台東縣政府斥資7億元興建的新生路「公五立體停車場」，原訂今年5月底完工，不過工程卻因履約爭議自去年起停工至今，何時能復工、完工，現在仍無明確時間表，引發地方關注。

影／基隆捷運2階麥金路路線出爐 市府：年底向交通提報為最佳方案

基隆捷運第二階段兩路線沿舊台鐵路廊或安樂區麥金路如何走？藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，近日引發基隆人熱議。基隆市政府今開記者會說明，指麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐，可行性評估年底會出來，將向交通部建議為最優方案，工程開挖隧道技術沒有問題。

停駛近10年…綠島環島公車11日復活上路 居民：不用徒步了

停駛近10年的台東綠島環島公車，在縣府、綠島鄉公所及地方民代積極爭取下，將以「幸福巴士」形式重新啟動，預計5月11日正式營運。消息一出，不少島上居民及遊客都相當期待，認為未來不僅交通更加便利，也能提升綠島整體觀光品質。

謝國樑出院 下周回議會施政報告

基隆市議會原訂五月六日起開定期會，有施政報告等議程，但市長謝國樑因感染Ｂ型流感二周未癒，症狀加重住院請假，市議會決議延會卻引發爭議。謝國樑昨表示，狀況已明顯好轉，昨天下午出院返家休養，待體力恢復，期待

花蓮兩潭單車道優化 深入吉安鄉景點

花蓮縣府推低碳永續觀光與自行車友善城市，調整「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」路線，全長約卅三公里，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，打造更深度慢遊的山海騎行路線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。