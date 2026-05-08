馬太鞍溪堰塞湖案延燒縣府 花蓮縣府：尊重司法勿臆測

花蓮檢調偵辦馬太鞍溪堰塞湖案，昨搜索縣府帶回時任民政處代理處長李葳，訊後10萬元交保。縣府回應，尊重司法程序，請外界在司法沒有定論前，避免過度揣測與臆測；李葳未接電話，但據了解，他先前曾向友人表示，已盡力通知鄉鎮公所做好撤離工作，善盡督導職責。

花蓮縣府今天表示，依據災害防救法，各級政府均有法定防救災責任，包含災情通報、撤離安置、河川與堰塞體監測及應急整備等措施，縣府與中央及相關單位密切協調，務求保障民眾生命財產安全。

縣府強調，縣府面對災害始終依法行政、全力救災，接受公眾檢驗。縣府尊重檢調依法偵辦，並主張應全面釐清各級政府權責，唯有在事實基礎上檢討制度，方能避免類似悲劇重演，提升未來防救災效能，盼檢調能盡速、周延完成調查，還原事實真相。

縣府表示，一向重視法治與行政廉潔，對於所有涉訟案件均尊重司法機關依法審理。目前全案正由檢調機關偵查，案情尚未明朗，基於尊重司法程序與偵查不公開原則，暫不對偵查細節進行評論回應；對於涉案人員，請各界在司法還沒有定論前，避免過度揣測與臆測。

據了解，洪災發生後，李葳曾向友人表示，民政處負責督導撤離工作，災害發生前已本於職責，將各項撤離資訊詳細、如實的轉知鄉鎮公所，並多次要求鄉鎮公所務必做好撤離工作。