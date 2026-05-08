弱層補強工程蓮花大樓開工 花蓮縣還有4案未動工

0403強震後2年，花蓮市集合住宅「蓮花大樓」今天舉行弱層補強工程動工儀式，預計明年3月底完工，其他還有4案指標性社區尚未動工；蓮花大樓住戶也申請外牆整維工程，盼加速核定同時施工。

蓮花大樓為4棟17層樓高建築組成，共有128戶，0403強震後被評估為黃單建物，是震後是第4個動工的指標性社區；大樓管委會統計，目前仍有40多戶住在社區內。

蓮花大樓主委張惠蘭說，弱層補強工程由國家地震工程研究中心協助辦理，工程費用約新台幣7600萬元，中央補助每棟最高1500萬元、補強比例85%標準，扣除政府補助後，平均每戶須負擔約14萬5000元。

她說，補強內容包含部分分戶牆加厚、牆體拆除、結構柱補強與弱層強化等，施工期間不影響現有住戶居住。

她也提到，外牆破裂受損與公共空間整建部分，也向國土署申請「都市更新整建維護計畫」，初估經費約6700萬元、工期約3至4年，扣除政府補助50%費用，每戶負擔約54至55萬元，目前還在行政流程，尚未核定。

張惠蘭表示，重建之路如同漫長障礙賽，2年來住戶精神都非常耗弱，希望中央及地方政府可盡快核定正在審核的整維工程，讓2項工程同時動工，縮短施工時間。

王姓住戶說，災後就自費50多萬元整修自家屋內，公共空間牆面還是會滲水，對於接下來還有50餘萬元自費款項，他苦笑著說，只能咬牙撐下去；方姓住戶說，震後每天都提心吊膽，希望補強工程盡快完工。

國震中心林敏郎博士表示，震損的房子如同老天爺給的警訊，建物經專業評估結構、梁柱受損輕微，才可進行弱層補強，從住戶達成共識、完成設計規劃，送審由專家、技師及學者審核，一來一往都需時間，以確保達到提升耐震補強目標。

國震中心統計，0403強震後，花蓮共有8件指標性社區選擇弱層補強工程，目前已進入施工階段的有現代、華爾街、山海觀及蓮花大樓，另有4個社區進入發包及審查階段。