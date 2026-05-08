砸7億卻停工！台東公五停車場爆履約爭議 何時完工沒答案

台東縣政府斥資7億元興建的新生路「公五立體停車場」，原訂今年5月底完工，不過工程卻因履約爭議自去年起停工至今，何時能復工、完工，現在仍無明確時間表，引發地方關注。

縣議會今進行單位工作質詢，議員簡維國質疑，公五停車場工程延宕已久，縣長饒慶鈴任內是否能順利完工啟用，恐怕已經要打上一個大問號。他也提醒縣府，未來停車場若正式啟用，相關交通及停車配套措施一定要提前規劃完善，避免衍生新的交通問題。

對此，縣府建設處長蔡勝雄表示，目前工程停擺主因為廠商施作的地下室形式，與縣府原先統包需求書內容不符，因此縣府要求廠商先暫停施工，雙方也因此產生履約爭議。

蔡勝雄指出，廠商已正式提出履約爭議申請，目前由工程會調解審理，預計雙方將於6月10日提出書面報告後，再由工程會提出調解建議，因此現階段何時能夠復工、完工，仍無法預期。

新生路公五立體停車場規畫地下1層、地上4層，其中地下1樓將作為社福及商場空間，其餘樓層則規劃為停車場，共可提供308席汽車停車格。整體工程總經費約7億元，其中中央補助3億元，其餘4億元由縣府自籌。

縣府原先規畫，停車場除提供停車功能外，屋頂也將設置太陽能綠電設備，不僅可提供再生能源，也兼具遮陽降溫效果，減少建築熱能吸收，同時透過退縮空間與植栽綠化，串聯周邊步行動線，打造兼具環保與友善步行空間的多功能設施。

不過，工程自去年停工後，地方民眾也開始擔憂，台東市區長期停車空間不足問題恐將持續。尤其新生路周邊鄰近商圈與生活機能區，原本外界期待停車場完工後，可紓解市區停車壓力，如今工程卡關，也讓不少民眾直呼可惜。

縣府則強調，任何公共工程都必須以品質與安全為優先，對工程品質的監督與把關不會妥協。若廠商無法符合履約需求且不願改善，縣府不排除依契約規定終止契約，所有工程經費也都經過嚴謹規劃，絕不容許浪費公帑情形發生。