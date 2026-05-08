影／基隆捷運2階麥金路路線出爐 市府：年底向交通提報為最佳方案

基隆捷運第二階段兩路線沿舊台鐵路廊或安樂區麥金路如何走？藍綠兩位市長參選人市長謝國樑及議長童子瑋主張不同，近日引發基隆人熱議。基隆市政府今開記者會說明，指麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐，可行性評估年底會出來，將向交通部建議為最優方案，工程開挖隧道技術沒有問題。

謝國樑支持安樂區麥金路路線可有較多捷運開發機會，工程可克服。童子瑋則認為舊台鐵路廊不用拆遷、環評，走麥金路案要「開天闢地」、天方夜譚，兩人隔空交鋒。

副秘書長陳耀川說，第二階段八堵至基隆的可行性研究，以「麥金路方案」（藍線）與「台鐵舊路廊鐵方案」（橘線）兩條潛在路線進行，經過多準則綜合評估（AHP分析）。

陳耀川說，第一條路線是八堵站沿舊台鐵路廊，一路經三坑到基隆火車站；第二條路線八堵站經國安路左轉，穿越國道1號進入麥金路，再右轉到安樂路二段，經過麵粉場接安樂路一段、中山一路最後到基隆火車站。

陳耀川表示，此兩方案經專業顧問公司專業、嚴謹評估結果，麥金路方案是比較優的方案，會更細部研究麥金路，確定路線、車站、路廊位置後，召開地方說明會，納入期末報告，年底將可行性報告送交通部審議，原則上舊台鐵路廊、麥金路兩方案都並送，但建議以擇優的麥金路為主。

針對外界指麥金路方案所面臨的鑽設山洞及民宅拆遷，陳說，在一階階段都已遭遇（南港到汐止潛盾，堵南街住戶拆遷），工法上完全没有問題。

陳耀川指出，麥金路方案除服務範圍涵蓋較多活動人口，周邊土地可結合捷運導向開發（TOD）模式推動，不管在運輸效益及土地開發潛力等面都具有極大優勢；不僅可以提升大眾運輸使用需求，對整體大眾運輸系統具正面效益，也可帶動地區發展，增加收益，提升計畫自償能力，降低財政負擔。

陳耀川指台鐵既有路廊寬度受限，在須維持台鐵雙軌正常營運前提下，現況路廊空間不足以於同一路廊內再配置捷運雙軌，且沿線尚受國道一號高架橋及成功陸橋橋墩跨距不足等條件限制，將面臨拆除改建，不僅工程困難度高，亦將對既有交通運作造成重大衝擊；若採四軌並行方案，勢必須大規模改建或拆除既有設施及建物，初估需拆遷約137棟建築物，工程風險高，衍生社會成本與民眾影響極為重大。

陳耀川提到，基隆車站現為半地下車站，受既有站體結構條件限制，如再增設捷運雙軌，將必須大幅拆除並全面改建既有站體，對台鐵營運造成重大衝擊；如採廢鐵方案，施工期間預估需中斷台鐵服務約7至8年，將嚴重影響民眾日常通勤與交通便利性，且路線沿線缺乏聯開潛力的場站，對於經濟效益甚低。

副發言人吳禹辰表示，重大交通建設仍需回歸專業評估及城市長遠發展，基隆捷運不只是交通工程，更關係基隆未來整體發展，市府公開透明依法持續推動。

基隆市政府今開記者會說明，指麥金路方案為最佳決策，路線規畫也出爐。記者游明煌／攝影