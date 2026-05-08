停駛近10年…綠島環島公車11日復活上路 居民：不用徒步了

停駛近10年的台東綠島環島公車，在縣府、綠島鄉公所及地方民代積極爭取下，將以「幸福巴士」形式重新啟動，預計5月11日正式營運。消息一出，不少島上居民及遊客都相當期待，認為未來不僅交通更加便利，也能提升綠島整體觀光品質。

綠島籍縣議員王姷力表示，過去環島公車因經費及營運問題停駛近10年，許多鄉親外出只能仰賴機車、汽車，沒有交通工具的長者、學生及遊客更是相當不便，有時甚至只能徒步行走。如今幸福巴士終於恢復營運，不只是交通工具回來，更代表地方公共服務重新被看見，對綠島居民與觀光客來說，都是一大福音。

不少綠島居民也對幸福巴士重啟抱持高度期待。有居民說，過去長輩想到溫泉區、港口或市區辦事，常需要拜託親友接送，如今有固定班次後，對長者真的方便很多，也讓沒有機車的居民多了一項安全的交通選擇。也有家長認為，未來孩子上下課、參加活動或假日外出，交通壓力可望減輕。

觀光業者則指出，許多自由行旅客初次到綠島，未必會騎機車，有些外國遊客或年長旅客也擔心騎車安全，如今有環島巴士，能讓遊客更輕鬆欣賞沿途海景與景點，對提升旅遊友善度有很大幫助。

有準備前往綠島旅遊的民眾也表示，過去到綠島幾乎只能租機車代步，現在多了環島巴士，不但可以減少騎車疲勞，也能更悠閒看海、拍照，「感覺旅遊方式變得更輕鬆了」，也有人期待未來能增加班次及夜間路線，讓交通服務更加完整。

綠島幸福巴士（島環島公車）由綠島鄉公所營運，採固定時段繞島行駛，車輛自南寮漁港出發，行經東90線環島公路，全線採隨招隨停方式，提供居民與旅客基礎交通服務。主要停靠站包括南寮漁港、遊客中心、綠島監獄、朝日溫泉等15處站點，路線採順時針環島行駛，起點及終點皆為南寮漁港。

縣府交通工程處表示，購票方式採隨車購票。相關資訊可洽綠島鄉公所089-671272、089-672510轉16。鄉公所也提醒，民眾前往旅遊前，可先電話確認車班資訊，以維護自身權益。