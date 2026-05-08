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基捷地下段土建流標 新北捷運局調整行情再招標

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
基隆捷運路線圖。圖／新北捷運局提供
基隆捷運路線圖。圖／新北捷運局提供

基隆捷運機電系統已透過「機電後擴」方式完成議價，待中央核定經費後即可決標，但土建工程拆分地下段、高架段等部分，地下段去年底公告上網，日前開標因不符三家投標規定流標。新北捷運局指出，將探尋潛在廠商並配合市場行情重新調整後再行公告上網。

基隆捷運串聯北北基，共分三階段推動，第一階段路線以八堵站為端點，路線全長十五點五九公里，自八堵平面站後逐漸爬升，沿基隆河谷廊帶深入市區，採高架型式至南陽大橋站前轉為平面，再以地下型式至南港站，沿線共十三座車站。

土建部分，基隆捷運SB三二站至SB三三站地下段工程屬要徑，工序複雜，且工期較高架段長，採統包方式招標興建。首次招標預算約一百七十六億元，上月廿八日開標，因未達法定投標家數流標，捷運局分析，主因在於地下段工程介面複雜，加上國內營造市場工程量能趨於飽和，廠商基於風險與資本考量，投標意願偏低。

捷運局表示，因牽涉各類管線及系統整合，且與台鐵第三軌區域介面密切相關，施工難度與協調複雜度高，國內大型營造廠對風險評估較保守。

捷運局長李政安說，將持續探訪潛在廠商，並重新檢討市場行情後再行公告上網。至於經費部分，將持續與中央溝通，並已將中央意見再次回覆。

基隆捷運 北北基

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