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花蓮兩潭單車道優化 深入吉安鄉景點

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣府推低碳永續觀光與自行車友善城市，調整「兩潭、兩鐵及白鮑溪自行車道」路線，全長約卅三公里，從七星潭一路至太平洋公園、吉安慶修院及鯉魚潭，打造更深度慢遊的山海騎行路線。

原路線於木瓜溪橋後轉進花三十三縣道，因道路狹窄、地形起伏較多，騎乘難度較高，因此改道納入吉安鄉知名景點與較友善道路環境，提升整體安全性與遊憩品質。

縣府表示，優化後路線自七星潭風景區出發，沿途可欣賞月牙灣海岸景色，迎著太平洋海風騎行，接續經過花蓮港、北濱公園與太平洋公園，感受港灣與海岸風情，再深入吉安鄉，串連化仁海堤、吉安車站、吉安慶修院及吉安農會「山海正甜」等特色景點。

其中，「山海正甜」提供在地農產、伴手禮及休憩補給服務，讓旅客也能體驗花蓮農村特色；沿線同時整合便利商店、補給站、公廁及休憩空間，提升長距離騎乘便利性。

路線後段接往南華干城綠色廊道、鯉魚潭遊客中心，還可再挑戰白鮑溪自行車道，整趟旅程結合田園景觀、生態環境與宗教文化，讓遊客能在山海與湖光景色中，完成一趟兼具運動、觀光與環境永續的低碳旅行。

花蓮 鯉魚潭 自行車

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